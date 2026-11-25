WASHINGTON (dpa-AFX) - Einer der bekanntesten Betroffenen der Abschiebepolitik von US-Präsident Donald Trump hat die Vereinigten Staaten nach Angaben des Heimatschutzministeriums in Richtung Spanien verlassen. Das Ministerium äußerte sich in einer Mitteilung "entzückt darüber", dass "der kriminelle illegale Ausländer" Kilmar Abrego Garcia "sich selbst abgeschoben hat". Der Salvadorianer habe das Land infolge einer Ausweisungsanordnung verlassen, seinen Flug selbst gezahlt und werde nie mehr in die USA zurückkehren dürfen, verkündete die Behörde auf der Plattform X. Unabhängig bestätigt wurden die Angaben zunächst nicht.

Abrego Garcias Fall steht exemplarisch für eine größere Debatte über die radikale Abschiebepolitik der US-Regierung in Trumps zweiter Amtszeit. Im Kern steht die Frage, ob Betroffene vor ihrer erzwungenen Ausreise ausreichend rechtliches Gehör erhalten.

Abrego Garcia war im Frühjahr 2025 im Bundesstaat Maryland festgenommen worden. Ihm wurde unter anderem vorgeworfen, bei einer Verkehrskontrolle Migranten ohne gültige Aufenthaltspapiere transportiert zu haben. Kurz nach der Festnahme wurde er unrechtmäßig in sein Heimatland El Salvador abgeschoben, wo er in einem berüchtigten Hochsicherheitsgefängnis landete. Nach längerem juristischem Tauziehen - die US-Regierung sprach von einem "administrativen Fehler" - kehrte er im Juni 2025 zurück in die USA, woraufhin die Regierung weitere Ermittlungen gegen ihn anstrengte. Ein mit angeblichem Menschenschmuggel begründetes Strafverfahren scheiterte im Mai 2026.

In der Mitteilung wiederholte das Ministerium nun seine Vorwürfe, Garcia habe Menschenhandel betrieben und sei Mitglied der berüchtigten Bande MS-13 aus El Salvador, was Garcia bestreitet./juw/DP/zb