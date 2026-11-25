LOS ANGELES (dpa-AFX) - Riesige Wellen gepaart mit außergewöhnlich hohen Flutwasserständen haben entlang der US-Westküste Schäden angerichtet und Land unter Wasser gesetzt. In dem Küstenort Pacifica, nahe San Francisco, brach ein Teil einer Seebrücke in den Pazifik. Der meist von Anglern genutzte Holzpier war bereits im Sommer vorsorglich wegen Baufälligkeit gesperrt worden. Monsterwellen schlugen über Ufermauern, viele Küstengebiete wurden überschwemmt.

Entlang der Küste wurden Anwohner und Schaulustige gewarnt, sicheren Abstand von Flutzonen zu halten. Vorsichtshalber ließen die Behörden viele Strände schließen.

Auch die bei Touristen beliebte Hafenpromenade in San Francisco war wegen Hochwasser zeitweise gesperrt. Ungewöhnlich hohe Flutwasserstände verschärften die Lage zusätzlich. Bürgermeister Daniel Lurie bot der Bevölkerung Sandsäcke zum Schutz gegen Überflutung an und rief dazu auf, unnötige Reisen zu vermeiden. Für die kommenden Tage wird wegen des wichtigen US-Thanksgiving-Feiertages mit viel Reiseverkehr gerechnet. Bereits in der vergangenen Woche hatte es massive Stürme in der Region gegeben./apo/DP/mis