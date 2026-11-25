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FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 25. November

TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 LUX: Aroundtown, Q3-Zahlen 07:00 NLD: Prosus, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Remy Cointreau, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: Hannover Rück, Investorentag mit Gewinnziel für 2027 und Mittelfristzielen bis 2029 08:00 GBR: Easyjet, Jahreszahlen 10:00 NOR: Norsk Hydro, Investor Day TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Deere & Co, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/26 (endgültig) 08:00 SWE: Erzeugerpreise 10/26 08:00 DEU: BIP Q3/26 (2. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Privatkonsum Q3/26 08:00 DEU: Staatsausgaben Q3/26 08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz) 9/26 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 11/26 09:30 POL: Arbeitslosenquote 10/26 14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 10/26 14:30 USA: Realeinkommen 10/26 14:30 USA: PCE Preisindex 10/26 14:30 USA: BIP Q3/26 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 10/26 (vorab) 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 10/26 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 17:00 RUS: Industrieproduktion 10/26 20:00 USA: Beige Book SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Online-Pk zum Circular Economy Act - «Was das EU-Gesetz für die Wirtschaft, Umwelt und das Klima leisten muss» 10:00 DEU: Weihnachtspressekonferenz Handelsverband Hessen, Frankfurt/M. 10:30 DEU: Mündliche Berufungsverhandlung zu einer Klage gegen die Chatkontrolle bei Facebook, München BEL: EU-Westbalkangipfel, Brüssel

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