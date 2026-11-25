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FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 26. November

TERMINE UNTERNEHMEN 08:30 DEU: Fresenius feiert 40 Jahre Börsenjubiläum, Frankfurt Begrüßung durch Stephan Leithner, CEO Deutsche Börse AG, anschließend Ansprachen von Wolfgang Kirsch und Michael Sen. DEU: Rheinmetall, Capital Markets Day (bis 27.11.26) TERMINE KONJUNKTUR DEU: DIW-Konjunkturbarometer 02:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid 08:00 NOR: BIP Q3/26 08:00 DEU: Nominallohn-/Reallohnindex Q3/26 08:00 DNK: Einzelhandelsumsatz 10/26 08:00 DEU: NIM-Konsumklima 12/26 08:45 FRA: Erzeugerpreise 10/26 10:00 EUR: Geldmenge M3 10/26 13:30 DEU: EZB Sitzungsprotokoll 28./29.10.26 SONSTIGE TERMINE DEU: Chemie- und Pharma-Summit, Berlin Auf der Konferenz soll u.a. Covestro-Chef Markus Steilemann als Präsident des VCI wiedergewählt werden. Steilemann gehört seit März 2020 dem VCI-Vorstand an. Seit 30. September 2022 führt er den Verband als Präsident. 09:00 DEU: European Defence Capital Summit 2026, Frankfurt/M. 09:30 DEU: «Strategiedialog Automobilwirtschaft BW» mit Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne) und Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU), Stuttgart 10:00 DEU: Pressegespräch Deutsche Bank: Kapitalmarktausblick 2027, Frankfurt/M. 11:00 DEU: Pressegespräch Dekabank: Kapitalmarkt- und Konjunkturausblick, Frankfurt/M. 12:00 DEU: Online-Veranstaltung Bundesverband deutscher Banken e.V. zu «Digital Money als geopolitisches Projekt» 14:00 DEU: Urteil erwartet im Prozess gegen die Drogeriemarktkette dm wegen des Angebots von Augenscreening in den Filialen, Karlsruhe 16:00 DEU: Verkündungstermin Oberlandesgericht Frankfurt zu Unterlassungsklage gegen Fluggesellschaft wegen Regelungen zum Handgepäck, Frankfurt/M. DEU: Betriebsräteversammlung der Siemens AG mit rund 350 Betriebsräten aus allen deutschen Standorten des Unternehmens + 17.00 Kundgebung für die Tarifforderungen der IG Metall BEL: EU-Sondergipfel zur langfristigen Finanzplanung und zur weiteren finanziellen Unterstützung der Ukraine, Brüssel HINWEIS USA: Feiertag, Börse geschlossen

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi