Zunächst einmal ist es wichtig, zu erwähnen, dass wir eine absolut systematische, regelbasierte Vorgehensweise kultiviert haben, die auf der Statistik des Marktverhaltens fußt. Einfach ausgedrückt bedeutet dies: wir kennen fundamentale Prozesse, die sich regelmäßig zwingend wiederholen (müssen). Wie sich der einzelne Markt dabei typischerweise verhält und ab welcher Schwelle sein Marktverhalten zu stark aus dem Wahrscheinlichkeits-Korridor abweicht und wir die Reißleine ziehen müssen (Stop-Loss), ergibt sich im Regelwerk komplett aus der Statistik. In einem unserer nächsten Artikel werden wir explizit darauf eingehen, wie sich Märkte in Wahrscheinlichkeitsräumen bewegen und wie sich daraus ein sinnvolles Stop- und Risiko-Management ergibt. Für diesen Artikel soll diese Erläuterung jedoch zunächst ausreichen. Wir wollen uns nun mit den fundamentalen Treibern hinter dem Effekt, den wir mit dieser Trading-Chance (ab 30.11.) nutzen wollen, befassen.

DAS steckt hinter dem saisonalen Muster

Die Trefferquote dieses Setups ist gar nicht so gigantisch hoch, wie Sie weiter unten sehen werden. Aber der Effekt ist dennoch stark, aufgrund des Auszahlungs-Profils. Doch was steckt fundamental dahinter?

Nun, der Anstieg des Euro im Zeitraum vom 30. November bis 12. Dezember ist ein bekanntes saisonales Muster, das durch institutionelle Kapitalströme zum Jahresende, die Positionierung vor den letzten Notenbanksitzungen des Jahres und steuerliche Optimierungen großer Marktteilnehmer angetrieben wird.

Statistisch gesehen ist der Dezember historisch der stärkste Monat für das Währungspaar EUR/USD mit einer positiven Trefferquote von rund 70 %. Der spezifische Abschnitt Anfang Dezember markiert dabei den Auftakt dieser Jahresend-Dynamik.

1. Haupttreiber für den saisonalen Anstieg (30.11. – 12.12.)

· Monats- und Jahresend-Rebalancing (ab 30.11.). Große institutionelle Investoren wie Pensionskassen und Versicherungen passen am letzten Handelstag im November ihre Portfolios an. Liefen US-Aktien im Jahresverlauf stark, entsteht ein rechnerisches Übergewicht an US-Dollar. Um die Zielgewichtung wiederherzustellen, verkaufen Fondsmanager Dollar und kaufen im Gegenzug Euro.

· Repatriierung von Kapital. Europäische Konzerne und Banken holen gegen Jahresende häufig Auslandsgewinne und Liquidität in die Heimatwährung zurück, um ihre Bilanzen zum Stichtag 31. Dezember zu glätten. Das erzeugt eine stetige Nachfrage nach Euro.

· US-Steuer- und Bilanzregeln. US-Unternehmen und Fonds optimieren im Dezember ihre Bücher (Window Dressing und Tax-Loss-Harvesting). Kapital wird aus dem Dollar-Raum abgezogen oder umgeschichtet, was den US-Dollar – das direkte Gegengewicht zum Euro – strukturell schwächt.

· Positionierung vor den Dezember-Zinsentscheiden. Die letzten geldpolitischen Sitzungen der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) finden traditionell in der zweiten und dritten Dezemberwoche statt. Marktteilnehmer lösen im Vorfeld (bis etwa zum 12. Dezember) häufig bestehende Dollar-Wettten auf, um Risiken vor den Feiertagen zu reduzieren.

2. Zeitlicher Ablauf im Überblick

Zeitraum Marktmechanismus Auswirkung auf EUR/USD 30. November Monatsultimo-Fixings: Portfolio-Umschichtungen großer Vermögensverwalter. Erster Nachfrageschub für den Euro 1. – 9. Dezember Bilanzvorbereitung: Rückführung von Unternehmensgeldern und Dollar-Abbau vor dem Fed-Termin. Kontinuierliche Unterstützung des Kurses. 10. – 12. Dezember Statistisches Cluster: Historisch hohe Gewinnwahrscheinlichkeit unmittelbar vor bzw. nach der Fed-Sitzung. Häufige kurzfristige Aufwärtsimpulse.

3. Einordnung für das aktuelle Marktumfeld (Dezember 2026)

Saisonalität beschreibt lediglich historische Wahrscheinlichkeiten, keine Garantie. Aktuell wirken zudem folgende fundamentalen Faktoren auf das Marktgeschehen:

· Notenbank-Termine 2026: Die US-Notenbank Fed entscheidet am 9. Dezember 2026 über ihren Leitzins, die EZB folgt am 17. Dezember 2026.

· Zinserwartungen: Durch die zuletzt auf 4,0 % gestiegene Inflation im Euroraum preisen die Märkte für die EZB-Sitzung im Dezember mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Zinserhöhung ein. Gleichzeitig wird auch bei der Fed eine Anhebung erwartet. Je nachdem, welche Notenbank aggressiver auftritt, kann der saisonale Euro-Rückenwind verstärkt oder komplett neutralisiert werden.

Das Regelwerk und die Kennzahlen dazu

Unsere kurzfristig saisonale Strategie steigt immer zum Handelsbeginn des 30.11. Long auf EUR/USD ein. Wenn das Datum auf einen handelsfreien Tag fällt, wird der Einstieg am nächsten tatsächlich stattfindenden Handelstag zum Handelsbeginn vorgenommen. Am 12.12. zum Handelsende wird die Position glattgestellt. Wenn das Datum auf einen handelsfreien Tag fällt, wird die Aktion zum Handelsende des unmittelbar nächsten tatsächlich stattfindenden Handelstages vollzogen.

Der Strategie ist im Regelwerk ein fester, immer gleicher Stop-Loss zur Absicherung und dem Erhalt des Gewinnvorteils angeheftet. Auch, wenn die Trefferquote mit 57 Prozent eher unspektakulär erscheinen mag, so ist es ein starkes Setup. Das erkennen wir an dem geringen Max. Draw Down und an dem Profit-Factor von 3,11. Es trifft zwar nicht immer, aber wenn es nicht trifft, läuft es auch nicht allzu stark gegen uns. So lässt es sich einfach ausdrücken.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Fazit

Bitte beachten, dass die Positions-Eröffnung erst am 30.11. zum Handelsbeginn erfolgt. Das ist kommende Woche! Für diese Trading-Chance haben wir ein geeignetes Hebelprodukt ausgesucht, das wir Ihnen nachfolgend vorstellen möchten.

Turbo Call Optionsschein auf EUR/USD

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Turbo Call Optionsschein des Emittenten Lang & Schwarz ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 1,04 US-Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 1,0936 Dollar entspricht das einem Hebel von 19,65. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet LD0NN2. Achtung: Das Produkt hat eine begrenzte Laufzeit bis 18.12.2026

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 1,12 USD

Unterstützungen: 1,08 USD

Turbo Call Optionsschein auf EUR/USD

Basiswert EUR/USD WKN LD0NN2 ISIN DE000LD0NN20 Basispreis 1,04 USD K.O.-Schwelle 1,04 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit 18.12.2026 Emittent Lang & Schwarz Hebel 19,65 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.