Bevor wir auf das konkrete Signal zu sprechen kommen möchten wir Ihnen erklären, warum Intermarkets ein solch starker Unterpfand für einen Trader sein können, wenn er sie versteht und zu nutzen weiß.

Intermarkets sind das As in unserem Ärmel!

Als Börsianer oder vielleicht gar als aktiver Trader werden Sie sicherlich bereits verschiedenste Herangehensweisen kennengelernt haben. Hier ist für uns zu unterscheiden zwischen deskriptiven und initialen Methoden. Während Chart-Technik oder Elliott-Wellen im Nachhinein beschreiben, was passiert ist und versuchen, daraus die künftige Tendenz herzuleiten, gibt es andere Methoden, wie zum Beispiel die Intermarkets oder Saisonalitäten, die an den initialen Punkten von Marktbewegungen ansetzen. Sie beschreiben nicht, was passiert ist, sondern nutzen die Erkenntnis über Prozesse und Zusammenhänge, um daraus eine Trading-Entscheidung herzuleiten. Dabei nutzen Saisonalitäten das Wissen, um sich zwingend regelmäßig wiederholende kommerzielle und institutionelle Prozesse. „Nach der Pflanz-Saison verkaufen Produzenten Futures, um Teile der künftigen Ernte an den Abnehmer zu bringen.“ Das ist beispielsweise ein solcher Prozess, der sich zwingend wiederholt und sich systematisch nutzen lässt. „Um den Steuerstichtag fließt Kapital in den Aktienmarkt, weil….“, ist ein anderer fundamentaler, sich zwangsläufig wiederholender Prozess.

Intermarkets wiederum nutzen die Kenntnis über die Kausalitäten zwischen den einzelnen Märkten. Nehmen wir die 10-jährigen US-Staatsanleihen und den T-Bond (30-jährige Laufzeit). Beide Märkte sind logisch korreliert. Sie werfen für unterschiedliche Laufzeiten jeweils eine individuelle Rendite (Verzinsung) ab. Was passiert nun, wenn beispielsweise die Rendite der 10-jährigen Laufzeit irgendwann viel höher ist, als jene der 30-jährigen Laufzeit? Anleger/Investoren werden verstärkt in die 10-jährigen Anleihen investieren, denn sie werfen bei kürzerer Laufzeit viel mehr Rendite ab. Was passiert, wenn beispielsweise der Palladiumpreis exorbitant gestiegen ist und sich somit für die Auto-Industrie, in der das Edelmetall in Katalysatoren verwendet wird, so stark verteuert hat, dass es unrentabel wird, es zu verbauen? Richtig: die Industrie sucht nach Substituten, wie zum Beispiel dem etwas weniger robusten Platin. Wenn es drastisch günstiger ist, baut die Auto-Industrie ihre Produktion um und nutzt vermehrt Platin.

Intermarkets funktionieren, weil es das Prinzip der maximalen Effizienz gibt. Überlegen Sie einfach, wie Sie sich verhalten, wenn sich beispielsweise Ihr Lieblings-Mineralwasser massiv verteuert hat. Sie werden im Supermarkt nach einer Alternative schauen, auf ein anderes wechseln. Das ist ein logischer Prozess, der zwar nicht immer sofort einsetzt, aber er setzt zuverlässig ein. Und genau das sehen wir auch bei den Edelmetallen, die untereinander eine hohe kausale Verbindung haben.

Gold/Silber-Ratio bei 88!

Warum Intermarkets eine ausgezeichnete Entscheidungshilfe für Trader und Investoren sind hatten wir eingangs bereits erklärt. Der langfristige Chart der Gold/Silber-Ratio und des Silberpreises zeigt dies eindrucksvoll. Hohe Ratio-Werte brachten stets zuverlässig in der Folge Outperformance-Phasen des Silberpreises und fast immer auch steigende Silber-Notierungen. Wir nutzen diese Ratio daher auch für das grobe Timing unserer Silber-Trades. Warum ist das so erfolgreich?

Nun, Gold und Silber sind verwandte und miteinander korrelierte Märkte. Verteuert sich Gold gegenüber dem Silberpreis sehr stark, so setzen sich natürliche Prozesse in Gang, die maximale Effizienz anstreben. Langfristig nähern sich die Preise dann wieder an, was entweder durch eine relativ gesehen starke Abwertung von Gold oder eben durch eine Aufwertung von Silber erfolgen kann.

Derzeit ist Gold 88 Mal teurer als Silber! Damit erreicht das Verhältnis der beiden Edelmetalle die Unterkante der oberen Extremzone, die sich (von einer Ausnahme abgesehen) bis etwa 98/100 erstreckt. Wir wissen aus 29 Jahren Erfahrung, dass man in solch komplexen Märkten auch mit derartigen Instrumenten, wie der Gold/Silber-Ratio, kein perfektes Timing erreicht. Wir denken und agieren daher in Zonen und in mehreren Tranchen. Wir splitten den vorgesehenen Betrag für einen solchen Trade (Erholung Silber) in drei Tranchen und nehmen aktuell nur ein Drittel der geplanten Position ins Depot. Den Rest halten wir für den Fall vor, dass die relative Silber-Schwäche sich noch ausweitet.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Die Gold/Silber-Ratio erreicht mit einem Wert von knapp 88 die Unterkante der oberen Extrem-Zone. Hier beginnen wir, erste Teil-Positionen zu eröffnen, wohlwissend, dass es noch mehr ins Extrem laufen könnte. Darum wird lediglich ein Drittel der vorgesehenen Position eingetütet und wir wählen für diesen besonderen Trade ein sehr konservatives Produkt. Nachfolgend stellen wir es Ihnen vor.

Turbo Call Optionsschein auf Silber

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Turbo Call Optionsschein des Emittenten Lang & Schwarz ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 24,814 US-Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 40,30 Dollar entspricht das einem Hebel von 2,6. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet LX2H9H.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 60 USD

Unterstützungen: 33 und 38 USD

Turbo Call Optionsschein auf Silber

Basiswert Silber WKN LX2H9H ISIN DE000LX2H9H0 Basispreis 24,814 USD K.O.-Schwelle 24,814 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit endlos Emittent Lang & Schwarz Hebel 2,6 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.