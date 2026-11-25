Nvidia-Kontroverse

Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat in einem Interview nicht ausgeschlossen, Nvidia-Chef Jensen Huang zu begnadigen, falls dieser verurteilt werden sollte. «Es ist immer eine Option, nehme ich an. Aber ich denke nicht, dass es notwendig sein wird», sagte Trump der «New York Post» auf eine entsprechende Frage.

Huang war am 12. November zurückgetreten, nachdem mindestens zwei außereheliche Affären bekannt wurden. Bei einer der Frauen, die Managerin eines Nvidia-Kunden war, hatten US-Sicherheitsbehörden laut Medienberichten Hinweise auf Kontakte zum chinesischen Geheimdienst. Die andere war Berichten zufolge eine Huang unterstellte Top-Managerin von Nvidia. Zudem kamen Fragen auf, ob jemand im Nvidia-Management über Chip-Lieferungen nach China in Umgehung von US-Verboten gewusst haben könnte. Trump sorgte dennoch nach eigenem Bekunden dafür, dass Huang elf Tage nach dem Rücktritt wieder zum Nvidia-Chef berufen wurde.

Ermittlungen im Kongress

Trump erklärte bereits, dass Huang kein Risiko für die nationale Sicherheit sei, und aus Äußerungen von Justizminister Todd Blanche wurde klar, dass es keine Ermittlungen dazu geben wird. Sowohl Demokraten als auch Republikaner im US-Kongress geben sich aber nicht zufrieden damit und wollen Untersuchungen zu Huang und Nvidia. Kommende Woche soll er unter anderem im Bankenausschuss des Senats aussagen. Trump empfahl ihm im Interview der «New York Post», dabei «die Wahrheit zu sagen».

Zugleich sagte der US-Präsident, er habe darüber nachgedacht, ob die US-Regierung eine Beteiligung an Nvidia übernehmen könnte. «Wahrscheinlich ist es noch nicht zu spät», ergänzte er. Trump hatte bereits dafür gesorgt, dass der US-Staat einen Anteil von zehn Prozent am Chip-Konzern Intel bekommen hatte - als Gegenleistung für zuvor gewährte Milliarden-Subventionen zum Bau neuer Chipfabriken in den USA.