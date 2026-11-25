Wien, ⁠25. Nov (Reuters) - Der österreichische Versicherer Uniqa setzt für sein künftiges Wachstum verstärkt auf das Rückversicherungsgeschäft und Osteuropa. Die in Zürich ansässige Tochter ‌Uniqa Re solle als drittes Standbein etabliert werden und ihr Prämienvolumen bis 2028 auf rund ⁠900 ⁠Millionen Euro fast verdreifachen, teilte das Unternehmen am Mittwoch anlässlich seines Kapitalmarkttages mit. In den zentral- und osteuropäischen Märkten strebt der Konzern bis 2028 ein jährliches Prämienwachstum ‌von durchschnittlich acht Prozent an.

Um ‌die Ziele zu erreichen, will Uniqa zudem verstärkt Künstliche Intelligenz (KI) einsetzen und schließt gezielte Zukäufe ⁠nicht aus. Die strategischen Finanzziele bis 2028 ‌wurden bestätigt: Uniqa peilt ⁠weiterhin ein gruppenweites jährliches Prämienwachstum von rund sechs Prozent, ein Ergebniswachstum je Aktie von mehr als sieben Prozent sowie eine ‌Eigenkapitalrendite von ⁠über 13 Prozent an. Bereits ⁠in der vergangenen Woche hatte der Versicherer nach einem Gewinnsprung in den ersten neun Monaten seine Prognose für das Vorsteuerergebnis im laufenden Jahr auf 590 bis 610 Millionen Euro angehoben.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)