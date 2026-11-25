Washington, 25. Nov (Reuters) - ⁠Steigende Energiepreise treiben die Inflation in den USA massiv in die Höhe. Das auf die Verbraucherausgaben zugeschnittene Inflationsmaß (PCE) weist für Oktober eine Jahresteuerung von 3,8 Prozent aus, nach revidiert 3,7 Prozent im September, wie das US-Handelsministerium am Mittwoch mitteilte. Damit ist die Inflation fast doppelt so stark, wie von der Notenbank ‌mit 2,0 Prozent angestrebt. Die Kernrate, bei der Nahrungsmittel- und Energiekosten ausgeklammert bleiben, liegt mittlerweile sogar bei 3,3 Prozent. Die veröffentlichten Daten stehen besonders im Fokus, da die Jahresteuerung bei den ⁠Verbraucherpreisen (CPI) im ⁠Oktober aufgrund des Regierungsstillstands im Vorjahresmonat nicht ermittelt werden konnte.

Angesichts der zunehmenden Inflation steigerten die US-Amerikaner ihren Konsum nicht mehr so stark: Ihre Ausgaben legten im Oktober um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat zu. Von Reuters befragte Experten hatten mit 0,4 Prozent gerechnet, nach aufwärts revidiert 0,6 Prozent im Vormonat. Der private Konsum gilt als Motor der US-Wirtschaft, die trotz der Belastungen des Iran-Krieges ‌im Sommer kräftig Fahrt aufgenommen hat: Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte laut ‌revidierten Daten auf das Jahr hochgerechnet von Juli bis September um 4,3 Prozent zu. In einer früheren Schätzzahl war von 3,4 Prozent die Rede.

Die US-Notenbank Federal Reserve hat der Wirtschaft bei ihrem jüngsten Zinsbeschluss ein gutes ⁠Zeugnis ausgestellt: Sie expandiere kräftig, das Produktivitätswachstum sei stark, und die Investitionstätigkeit robust. Doch die ausufernde ‌Inflation setzt die Fed unter Zugzwang. Nach der Zinserhöhung ⁠im September steuert sie aus Sicht der Finanzmärkte auf eine zweite Anhebung im Dezember zu.

"WEG ZU ZINSERHÖHUNG VORGEZEICHNET"

Eine aktuelle Verbraucherumfrage zeigt, dass unter US-Amerikanern auch im November weiterhin Frust über hohe Preise und steigende Kosten herrscht. Notenbank-Direktor Christopher Waller bekräftigte jüngst seine Forderung ‌nach einer schärferen Gangart im Kampf gegen die ⁠Inflation. Er mahnte, die Fed müsse mit Zinserhöhungen ⁠entschlossener auf den Preisauftrieb reagieren. Er befürchtet, dass die Teuerungsrate die öffentliche Wahrnehmung der Preisentwicklung verändert. Dabei wiederholt Fed-Chef Kevin Warsh wie ein Mantra, dass die Notenbank Preisstabilität schaffen werde. Die Zentralbank verfehlt ihr Inflationsziel allerdings seit Jahren.

"Für die Fed ist der Weg zur einer Leitzinserhöhung im Dezember vorgezeichnet. Dass ein großer Zinsschritt eine Option ist, liegt auch an der hartnäckigen Inflation", so Ökonom Bastian Hepperle von der Bank Bethmann HAL. Angesichts der jüngsten Turbulenzen an den Börsen sollte man sich jedoch eher auf einen kleinen Zinsschritt einigen können, meint NordLB-Experte Tobias Basse: "2027 ⁠werden die Karten dann neu gemischt."

(Bericht von Lucia Mutikani, geschrieben von Reinhard Becker, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)