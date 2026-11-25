Washington, 25. ⁠Nov (Reuters) - Die US-Wirtschaft ist im dritten Quartal deutlich stärker gewachsen als bislang angenommen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte von Juli bis September auf das Jahr hochgerechnet um 4,3 Prozent zu, ‌wie das US-Handelsministerium am Mittwoch mitteilte. In einer früheren Schätzung war nur von 3,4 Prozent die Rede. Damit ⁠hat ⁠sich das Wachstum der weltgrößten Volkswirtschaft beinahe verdoppelt: Im zweiten Quartal hatte es bei 2,2 Prozent gelegen.

Treiber der Aufwärtskorrektur waren vor allem höhere Investitionen, insbesondere in Software. Dazu kamen stärkere Konsumausgaben - etwa für Pharmazeutika, Freizeitgüter ‌und Kraftstoffe. "Die Wirtschaft expandiert kräftig und ‌die Arbeitslosigkeit ist gering", sagte Ökonom Bastian Hepperle von der Privatbank Bethmann HAL.

Auch die US-Notenbank hat der Wirtschaft bei ⁠ihrem jüngsten Zinsbeschluss bescheinigt, dass sie kräftig expandiere. Auch sei ‌das Produktivitätswachstum stark und die ⁠Investitionstätigkeit robust. Der Jobaufbau habe zudem mit dem Wachstum der Erwerbsbevölkerung Schritt gehalten. Allerdings macht die ausufernde Inflation der Federal Reserve zu schaffen, worauf ‌sie im Dezember mit ⁠einer zweiten Zinserhöhung im laufenden ⁠Jahr reagieren könnte. Laut dem Fed-Vertreter John Williams zeigt sich die US-Wirtschaft trotz der im Zuge des Iran-Krieges gestiegenen Energiekosten insgesamt stark und widerstandsfähig. Das BIP dürfte seiner Prognose zufolge sowohl 2026 als auch 2027 um 2,75 Prozent zulegen.

(Bericht vom Reuters-Büro Washington, geschrieben von Reinhard Becker und Rene Wagner, redigiert von Christian ⁠Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)