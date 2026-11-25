US-Wirtschaft verdoppelt ihr Wachstum im dritten Quartal nahezu
Washington, 25. Nov (Reuters) - Die US-Wirtschaft ist im dritten Quartal deutlich stärker gewachsen als bislang angenommen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte von Juli bis September auf das Jahr hochgerechnet um 4,3 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Mittwoch mitteilte. In einer früheren Schätzung war nur von 3,4 Prozent die Rede. Damit hat sich das Wachstum der weltgrößten Volkswirtschaft beinahe verdoppelt: Im zweiten Quartal hatte es bei 2,2 Prozent gelegen.
Treiber der Aufwärtskorrektur waren vor allem höhere Investitionen, insbesondere in Software. Dazu kamen stärkere Konsumausgaben - etwa für Pharmazeutika, Freizeitgüter und Kraftstoffe. "Die Wirtschaft expandiert kräftig und die Arbeitslosigkeit ist gering", sagte Ökonom Bastian Hepperle von der Privatbank Bethmann HAL.
Auch die US-Notenbank hat der Wirtschaft bei ihrem jüngsten Zinsbeschluss bescheinigt, dass sie kräftig expandiere. Auch sei das Produktivitätswachstum stark und die Investitionstätigkeit robust. Der Jobaufbau habe zudem mit dem Wachstum der Erwerbsbevölkerung Schritt gehalten. Allerdings macht die ausufernde Inflation der Federal Reserve zu schaffen, worauf sie im Dezember mit einer zweiten Zinserhöhung im laufenden Jahr reagieren könnte. Laut dem Fed-Vertreter John Williams zeigt sich die US-Wirtschaft trotz der im Zuge des Iran-Krieges gestiegenen Energiekosten insgesamt stark und widerstandsfähig. Das BIP dürfte seiner Prognose zufolge sowohl 2026 als auch 2027 um 2,75 Prozent zulegen.
(Bericht vom Reuters-Büro Washington, geschrieben von Reinhard Becker und Rene Wagner, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)