WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die privaten Einkommen stärker gestiegen als erwartet. Im Oktober legten die Einkommen im Monatsvergleich um 0,7 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt nur mit einem Anstieg um 0,4 Prozent gerechnet. Im Vormonat waren die Einkommen um revidiert 0,3 (zuvor 0,2) Prozent gestiegen.

Die Konsumausgaben legten hingegen etwas schwächer als erwartet zu. Hier meldete das Ministerium für Oktober einen Anstieg um 0,3 Prozent. Analysten hatten mit einem Zuwachs um 0,4 Prozent gerechnet. Im Vormonat hatten die Konsumausgaben um revidiert 0,6 Prozent zugelegt.

Der Preisindex PCE, ein von der US-Notenbank Fed bevorzugter Preisindikator, stieg im Oktober auf 3,8 Prozent und damit, wie Analysten zuvor erwartet hatten. Im Vormonat lag die Jahresrate bei revidiert 3,7 Prozent (zuvor 3,6 Prozent). Im Monatsvergleich stiegen die Preise ebenfalls wie erwartet um 0,3 Prozent.

Die Kernrate, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet werden, stieg von 3,1 auf 3,3 Prozent und damit etwas stärker als erwartet.

Der PCE-Index stellt die Preisentwicklung für private Haushalte dar und wird an den Finanzmärkten stark beachtet. Die Fed strebt eine Inflationsrate von zwei Prozent an. Zuletzt hatte die Notenbank den Leitzins im Oktober unverändert in der Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent belassen. Bei der nächsten Zinssitzung im Dezember wird aber fest mit einer Zinserhöhung gerechnet./jkr/jsl/stk