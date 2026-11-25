USA schlagen neuen 15-Prozent-Zoll für EU-Importe vor
dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump will neue Zölle auf Importe aus der Europäischen Union, aus China und aus anderen Ländern verhängen. Für betroffene EU-Produkte ist ein Zollsatz von 15 Prozent vorgesehen, wie aus einem Vorschlag des US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer hervorging./ngu/DP/mis
Das könnte dich auch interessieren
Plus-Analysen
Wie der Nvidia-Krimi die Beteiligungen des Konzerns bewegteheute, 13:02 Uhr · onvista
PlusCoreweave, Nebius, Intel und Co.
Wieso ich die Nvidia-Aktie aktuell nicht anfassegestern, 12:43 Uhr · onvista
PlusKursturbulenzen beim Chipkonzern