Washington/Moskau, 25. ⁠Nov (Reuters) - Neun weitere ukrainische Kinder sind im Rahmen einer von US-First-Lady Melania Trump geleiteten Initiative trotz des anhaltenden russischen Angriffskriegs mit ihren Familien wiedervereint worden. Damit erhöht sich die Gesamtzahl auf ‌43, wie das Weiße Haus und Russland am Mittwoch mitteilten. "Heute wurden neun Kinder in voller Kooperation mit der russischen ⁠und der ⁠ukrainischen Führung mit ihren Familien wiedervereint", wurde Melania Trump in einer Mitteilung des US-Präsidialamtes zitiert. Eine Stellungnahme der ukrainischen Behörden zu der Ankündigung lag zunächst nicht vor.

Die neun Kinder waren der russischen Kinderrechtsbeauftragten Maria Lwowa-Belowa zufolge aus Russland ‌und von Russland besetzten Gebieten der Ukraine ‌auf dem Weg zu Verwandten in der Ukraine und in Deutschland. Sie hätten sich bis dahin in der Obhut von Verwandten ⁠oder Einrichtungen in Russland und russisch kontrollierten Gebieten befunden, erklärte ‌Lwowa-Belowa in einer Mitteilung auf dem ⁠Kurznachrichtendienst Telegram. Der Vatikan sei in diesem Fall ebenfalls eingebunden gewesen.

Melania Trump hat in den vergangenen Monaten eine wachsende Vermittlerrolle zwischen Russland und der Ukraine eingenommen. ‌Beide Seiten führten im vergangenen ⁠Monat eine sechstägige Waffenruhe rund ⁠um die russisch kontrollierte Frontstadt Oleschky zur Evakuierung der dortigen Zivilisten auf ihre Vermittlung zurück. Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) hat Lwowa-Belowa angeklagt. Er wirft ihr vor, Im Zuge des Einmarschs russischer Truppen in die Ukraine im Februar 2022 an der unrechtmäßigen Deportation ukrainischer Kinder nach Russland beteiligt zu sein. Lwowa-Belowa hat die Anschuldigungen des IStGH als falsch und ⁠haltlos zurückgewiesen.

(Bericht von Susan Heavey in Washington und Reuters MoskauBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Christian GötzBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)