Was bewegt die Aktie?

Bargeldlose Zahlungen bleiben ein wichtiger Trend für Visa. Im klassischen Geschäft mit Transaktionsgebühren hat der Wettbewerb allerdings zugenommen. Das setzt die Gebühren bei Visa ebenso unter Druck wie bei Mastercard. Damit gewinnen zusätzliche Einnahmen aus Dienstleistungen für Visa an Bedeutung.

Visa bietet Zusatzdienste für Cybersicherheit, Betrugsprävention und die Überprüfung von Identitäten an. Zum Angebot zählen auch Prämienprogramme. Diese Dienste erzielen hohe Margen und ergänzen die Einnahmen aus dem Zahlungsverkehr. Visa kann sie seiner großen Nutzerbasis verstärkt anbieten und bei höherer Nachfrage die Marge und den Gewinn steigern.

Visa entwickelt sein Angebot im Bereich digitaler Währungen weiter. Auch Mastercard und American Express befassen sich mit Kryptowährungen und Stablecoins. Damit passen die Zahlungsanbieter ihr Geschäft an die Entwicklungen im digitalen Zahlungsverkehr an.

Wedbush bewertet Visa und Mastercard erstmals und stuft beide Aktien positiv ein. Für Visa vergibt das Haus die Einstufung Outperform. Damit rechnet es mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung und setzt das Kursziel auf 487 Dollar. Die Aussicht auf höhere Margen durch die Zusatzdienste gehört zu den Gründen für die positive Einstufung.

Die Visa-Aktie kostet etwa das 27-Fache des Gewinns je Aktie. In früheren Phasen besonders hoher Nachfrage nach der Aktie lag das Kurs/Gewinn-Verhältnis über 30. Steigt es bei unverändertem Gewinn je Aktie wieder auf 30, ergibt sich ein rechnerisches Kurspotenzial von rund zehn Prozent.

Charttechnik

Die letzte Korrektur liefert die Grundlage für ein rechnerisches Kursziel. Wird die Abwärtsbewegung in die Gegenrichtung projiziert, ergibt sich ein Zielbereich von 483 bis 484 Dollar. Das Kursziel von Wedbush liegt mit 487 Dollar knapp darüber.

Martins Einschätzung

Visa zählt neben Mastercard zu den attraktivsten Finanzwerten und bietet die Möglichkeit, mit etwas geringerem Risiko zu arbeiten. Eine höhere Bewertung könnte die Aktie bei unverändertem Gewinn in den Bereich um 460 Dollar führen. Steigt zusätzlich der Gewinn je Aktie, sind Kurse um 480 Dollar plausibel.