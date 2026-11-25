(Im zweiten Satz wurde ein Tippfehler im Wort dienen (statt diesen) korrigiert.)

KIEL (dpa-AFX) - Schleswig-Holsteins FDP-Spitzenkandidat Christopher Vogt fordert einen Abbau der kalten Progression. "Es kann nicht sein, dass der Staat Lohnerhöhungen, die dem Ausgleich der Inflation dienen sollen, einfach abschöpft", sagte Vogt. "Dieses unanständige Vorgehen der Bundesregierung würde einen spürbaren Wohlstandsverlust für die Bürgerinnen und Bürger bedeuten." Es ginge dabei nicht um eine Steuersenkung, sondern um die Vermeidung einer heimlichen Steuererhöhung.

Vogt forderte die schwarz-grüne Landesregierung auf, sich auf Bundesebene für einen Abbau der kalten Progression einzusetzen. "Wer jetzt nach Sparvorschlägen ruft, kann diese von uns gern bekommen: Es gibt viel Einsparpotenzial bei der aufgeblähten Verwaltung, den Subventionen, den Staatsbeteiligungen, der Entwicklungshilfe oder auch bei der Bekämpfung des Sozialbetrugs", sagte der Landtagsfraktionschef.

Auch Schleswig-Holstein habe in den vergangenen Jahren seinen Haushalt an die Wand gefahren, sagte Vogt. "Dies zu heilen, ist aber die Aufgabe der Landesregierung und nicht der fleißigen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler." Es ginge dabei um eine zentrale Frage der Steuergerechtigkeit. "Arbeit und Leistung müssen sich wieder stärker lohnen und dürfen nicht immer mehr bestraft werden."

Söder-Vorstoß

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte sich dafür ausgesprochen, die Steuermehrbelastung durch die kalte Progression auch im kommenden Jahr für alle auszugleichen. Sein Bundesland würde die Kosten auch mittragen, sagte der CSU-Chef der "Bild am Sonntag".

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hält einen vollständigen Ausgleich der kalten Progression zwar für richtig, sieht aber keinen finanziellen Spielraum. "Dass Lohnerhöhungen, die lediglich die Inflation ausgleichen, zu einer höheren steuerlichen Belastung führen, ist nicht gerecht", sagte der CDU-Politiker. "Aber wir müssen bei solchen Forderungen ehrlich bleiben: Die Haushaltslage des Bundes und der Länder ist extrem angespannt."

Kalte Progression ist eine versteckte steuerliche Mehrbelastung. Sie entsteht, wenn das Einkommen nominal steigt und man deshalb mehr Steuern zahlen muss, sich aber wegen inflationsbedingt steigender Preise nicht mehr leisten kann. Ein vollständiger Ausgleich dieses Phänomens im Jahr 2027 würde Bund, Länder und Kommunen zusammen rund 4,2 Milliarden Euro kosten./akl/DP/zb