Havana, 24. ⁠Nov (Reuters) - Der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, hat die sofortige Aufhebung der US-Treibstoffblockade gegen Kuba gefordert. Die Maßnahme gefährde das Leben von Menschen, insbesondere von Kindern, warnte er am Dienstag. "Die verschärften ‌Treibstoffbeschränkungen und Sanktionen schaden dem kubanischen Volk unmittelbar, vor allem den Schwächsten", sagte Tedros während eines dreitägigen Besuchs in der Hauptstadt ⁠Havanna. Um ⁠die Not zu lindern, werde die WHO zwei Millionen Dollar bereitstellen. Damit sollen das nationale Impfprogramm gestärkt und Gesundheitseinrichtungen mit wichtiger medizinischer Ausrüstung versorgt werden.

Die kubanische Regierung macht die US-Sanktionen für tägliche Stromausfälle von 20 Stunden oder mehr verantwortlich. Zudem ‌führt sie einen gravierenden Mangel an Medikamenten ‌und chirurgischem Material sowie eine Verschlechterung von Gesundheitskennzahlen wie der Säuglingssterblichkeit darauf zurück. Washington erklärt hingegen, die Energieblockade solle einen politischen Wandel ⁠auf der Insel erzwingen. Exporte von Lebensmitteln und Medikamenten seien von ‌den Sanktionen ausgenommen. Wie die WHO ⁠haben auch die Vereinten Nationen (UN) wiederholt vor einer wachsenden humanitären Krise gewarnt und die Blockade als Verletzung des Völkerrechts und der Menschenrechte aller Kubaner bezeichnet.

Die Spannungen zwischen den ‌beiden Ländern haben sich deutlich ⁠verschärft, seit die Regierung von ⁠US-Präsident Donald Trump im Januar den Druck auf Kuba erhöht hat. Dazu gehören die Verhängung der Treibstoffblockade sowie strenge Sanktionen gegen eine Reihe von kubanischen Beamten und staatlichen Einrichtungen. Die UN-Vollversammlung verabschiedet seit 1992 jedes Jahr mit großer Mehrheit eine nicht bindende Resolution, in der ein Ende des US-Embargos gegen den Inselstaat gefordert wird.

(Bericht von Ayose Naranjo. Geschrieben von Isabelle ⁠NoackRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)