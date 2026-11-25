Noch nie in der Geschichte hat ein Unternehmen an nur einem einzigen Tag so stark an Marktkapitalisierung hinzugewonnen wie Nvidia am Montag. Der Kurs preschte zeitweise um fast 37 Prozent nach oben, dank der Rückkehr Jensen Huangs als Chef des Chip-Herstellers.
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