ifo-Index: starkes Momentum - viel Luft nach oben

US-Konsumvertrauen mit gehörigem Sprung aufwärts

Aktienmarkt angeschlagen

Nach gestern veröffentlichten Angaben des ifo-Instituts verbesserte sich das Geschäftsklima in Deutschland zuletzt von einem revidierten Wert bei 90,1 Punkten per Oktober auf 90,6 Zähler im November. Es war bereits der siebte Anstieg in Folge: eine beeindruckende Serie. Die bislang letzten beiden Male, dass dieses Konjunkturbarometer derartig nachhaltig anstieg, datierten aus den Jahren 2009 und 2010. Damals verlor eine Weltfinanzkrise gerade ihren unmittelbarsten Schrecken. Das Niveau vom Ende 2009 bei 91 Indexpunkten ist mit dem aktuellen Wert sehr gut zu vergleichen. Ende 2010 standen 103 Punkte auf der Tafel. Zu hoffen ist, dass sich der ifo binnen der kommenden zwölf Monate erneut in derartige Höhen schraubt.Auch aus Übersee gab es gestern positive Nachrichten. Nein - gemeint ist nicht die Rückkehr Jensen Huangs an die Spitze von Nvidia; das wurde, per Beschluss des zuständigen Aufsichtsrates, vorgestern entschieden. Gestern meldete das Conference Board, dass das von ihm erhobene Konsumbarometer für die Vereinigten Staaten per November einen großen Satz aufwärts gemacht habe, und zwar um 11,4 Zähler, auf 103,3 Indexpunkte. Keine einzige Flüsterschätzung der Prognosezunft hatte vorab einen derart hohen Wert erwarten lassen. Noch fünf Punkte, und der stabile Abwärtstrend seit 2019 droht zu fallen. Nach den US-Zwischenwahlen atmen namentlich diejenigen auf, die strukturell und traditionell ihr Kreuz bei der Demokratischen Partei machen.Dem Aktienmarkt halfen die gestrigen Makro-Meldungen nicht. DAX, Euro Stoxx 50, S&P 500, Nikkei 225: alle im Minus. KI-nahe Titel blieben mehrheitlich auf den Verkaufslisten. Generell belastend wirkte, dass das Oval Office allmählich zum Alltag zurückkehrt. Heißt: "Zurück Marsch Marsch!" zu Zollerhöhungen. Dem Vernehmen nach werden kommenden Dienstag Anhebungen ausgewählter US-Zollsätze angekündigt. Die Adressaten: China, die EU und eine zweistellige Anzahl weiterer Staaten. Abzuwarten bleibt, ob die Zoll-Ideen dieses Mal den Obersten Gerichtshof überzeugen. Andernfalls drohen wieder Rückzahlungen. Der Euro machte gestern gegenüber dem Greenback einen Teil desjenigen Bodens gut, den er zu Beginn der Handelswoche verloren hatte. Heute könnte sich die Entwicklung wieder umkehren. Eine wichtige Indikation wird wohl die zur Veröffentlichung anstehende PCE-Kerninflation liefern.