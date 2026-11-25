Berlin, 25. Nov (Reuters) - ⁠Sinkende Exporte und ausbleibende Investitionen haben den Aufschwung der deutschen Wirtschaft im dritten Quartal fast zum Erliegen gebracht. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg von Juli bis September nur um 0,1 Prozent zum Vorquartal - getrieben von höheren Konsumausgaben, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Eine frühere Schätzung von Ende Oktober hatte ‌ein doppelt so großes Plus von 0,2 Prozent ergeben, nachdem es im Frühjahr noch zu einem Wachstum von 0,3 Prozent gereicht hatte. "Nachdem sich die deutsche Wirtschaft in der ersten Jahreshälfte ⁠robust gegenüber den ⁠geopolitischen Krisen zeigte, flachte die wirtschaftliche Entwicklung im dritten Quartal 2026 ab", sagte die Präsidentin des Statistikamtes, Ruth Brand.

Garant für das vierte Quartalsplus in Folge waren der private Konsum, der im Sommer um 0,1 Prozent zulegte. "Selbst deutlich gestiegene Preise für Kraftstoffe und Heizöl haben ihn nicht aus der Bahn geworfen", sagte der Leiter Volkswirtschaft der Fondsgesellschaft Union Investment, Michael Herzum. Die Konsumausgaben ‌des Staates nahmen mit 0,3 Prozent stärker zu. "Dass weiterhin nur ‌der Staatsverbrauch deutlich zulegt, bereitet wegen der Schuldenfinanzierung Sorgen", betonte der Chefvolkswirt der Privatbank Bethmann HAL, Alexander Krüger.

ENTTÄUSCHTE UNTERNEHMEN

Die Exporte sanken insgesamt um 1,0 Prozent zum Vorquartal, wobei etwa weniger Kraftfahrzeuge, chemische Erzeugnisse sowie ⁠Metalle ins Ausland geliefert wurden. Die Investitionen in Ausrüstungen – vor allem in Maschinen, Geräte und Fahrzeuge – ‌gingen sogar um 3,5 Prozent zurück. "Die in der ersten ⁠Jahreshälfte zu beobachtende Abwärtsdynamik bei den Ausrüstungsinvestitionen verstärkte sich damit", betonten die Statistiker. Experten machen für die Investitionsflaute die Politik mitverantwortlich. "Das spiegelt die Enttäuschung der Unternehmen darüber wider, dass die Regierung die gebeutelte Standortqualität nicht durch entschiedene Reformen verbessert", sagte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg ‌Krämer. Auch die Bauinvestitionen gingen um 0,3 Prozent ⁠zurück.

Die Chancen für einen positiven Jahresabschluss stehen ⁠aber nicht schlecht. Der Ifo-Geschäftsklimaindex, der als wichtigster Frühindikator für die deutsche Wirtschaft gilt, stieg im November bereits den siebten Monat in Folge und erreichte den höchsten Stand seit dreieinhalb Jahren. "Der wirtschaftliche Aufwärtstrend festigt sich", sagte Ifo-Umfragechef Klaus Wohlrabe der Nachrichtenagentur Reuters. "Für einen selbsttragenden Aufschwung ist aber noch ein gewisser Weg zu gehen." Die verbesserte Lagebewertung durch die 9000 befragten Manager spreche für ein erneutes Wachstum im vierten Quartal. Es wäre das fünfte positive Quartal in Folge, zu dem milliardenschwere Investitionen der Regierung in Infrastruktur und Aufrüstung beisteuern dürften.

Die Bundesregierung erwartet ⁠für 2026 ein Wirtschaftswachstum von 1,3 Prozent. Es soll sich im kommenden Jahr auf 1,1 Prozent verlangsamen.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)