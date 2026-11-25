Frankfurt, ⁠25. Nov (Reuters) - Nach den Ausschlägen zum Wochenanfang haben sich die Dax-Anleger vorsichtig gezeigt. Der deutsche Leitindex legte am Mittwoch um 0,3 Prozent auf ‌25.084 Punkte zu. "Der Kampf um die 25.000 Punkte ist noch nicht ausgefochten", urteilte Jochen Stanzl, Analyst ⁠der Consorsbank. ⁠Die neue Unsicherheit über drohende US-Zölle komme für den Dax zur Unzeit. "Bei der Zollankündigung geht es zwar erst einmal nur darum, jene zu ersetzen, die der Supreme Court ‌als illegal eingestuft hatte. Alles, ‌was darüber hinausgeht, wäre eine schlechte Nachricht."

Für Verunsicherung sorgten Berichte, wonach die US-Regierung die Ergebnisse einer ⁠Untersuchung zu industriellen Überkapazitäten bei 16 Handelspartnern, darunter ‌China und die EU, ⁠veröffentlichen will. Börsianer befürchten, dass dieser Bericht den Weg für neue Strafzölle ebnen könnte.

Bei den Einzelwerten zog der Immobilieninvestor Aroundtown ‌um mehr als ⁠zwei Prozent an. Der Konzern ⁠hob das untere Ende seiner Prognosespanne für das operative Ergebnis (FFO I) im Geschäftsjahr 2026 an. Zudem hat Aroundtown seine Beteiligung am Wohnungskonzern LEG Immobilien weiter aufgestockt und erwartet aus dem Einstieg einen Milliarden-Buchgewinn.

Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)