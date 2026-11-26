FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Hochtief haben sich am Donnerstagmorgen auf der Handelsplattform Tradegate gegenüber ihrem Xetra-Schluss um bis zu rund vier Prozent auf etwas mehr als 339 Euro erholt.

Tags zuvor waren sie zeitweise bis auf 323,60 Euro und damit auf das tiefste Niveau seit Mitte Dezember 2025 abgesackt. Mitte des Jahres hatte das Papier, angetrieben vom Bauboom bei KI?Rechenzentren, mit 554 Euro seinen bisher höchsten Stand erreicht.

Der bei der Investmentbank Oddo BHF neu für Hochtief verantwortliche Analyst Luis de Toledo Heras veröffentlichte am Mittwochabend eine neue "Outperform"-Empfehlung. Mit seinem Kursziel von 458 Euro signalisiert er ausgehend vom Xetra-Schluss am Mittwoch rund 40 Prozent Erholungspotenzial.

Der jüngste Kapitalmarkttag des spanischen Großaktionärs hat aus seiner Sicht die Sorgen um Nachhaltigkeit und Profitabilität der Entwicklung im Bereich Digitale Infrastruktur zerstreut./ag/zb