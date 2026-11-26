LONDON (dpa-AFX) - Übernahmeinteresse von gleich zwei Konkurrenten haben am frühen Donnerstagnachmittag der Aktie des Tabakherstellers Imperial Brands kräftigen Auftrieb beschert. Bei stark erhöhtem Handelsvolumen sprang das Papier in London zuletzt um 15,2 Prozent nach oben auf 3.490 Pence, und damit auf den höchsten Stand seit rund neun Jahren.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte zunächst berichtet, dass Japan Tobacco einen Deal erwäge und sich dabei möglicherweise mit einem Partner zusammentun könnte, um anschließend die Vermögenswerte von Imperial Brands aufzuteilen. Kurz darauf teilte dann der in den USA ansässige Tabakkonzern Altria mit, dass er eine mögliche Transaktion mit den Briten prüfe. Dabei hieß es, dass obendrein Gespräche über eine mögliche Übernahme von Teilen des Unternehmens mit einer dritten Partei geführt würden.

Sollte es zu einem Deal kommen, wäre es laut Bloomberg eine der größten Übernahmen eines britischen Unternehmens seit einem Jahrzehnt./ck/mis