PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Donnerstag recht deutlich zugelegt. Die Erholung der US-Aktienmärkte im Handelsverlauf des Vortags sorgte für Entspannung. Marktteilnehmer zeigten sich verhalten optimistisch. "Die Erholung zeigt eine steigende Risikobereitschaft, aber noch kein zurückgekehrtes Anlegervertrauen", so Marktanalyst Maximilian Wienke vom Broker Etoro. "Vorerst wirkt die Bewegung wie eine technische Gegenreaktion auf den Ausverkauf." Für einen nachhaltigen Aufwärtstrend müssten Anleger wieder stärker an die Gewinne und Renditen der KI-Investitionen glauben.

Am Mittag gewann der EuroStoxx 50 1,9 Prozent auf 6.006,22 Punkte. Der Schweizer SMI zog mit 0,91 Prozent auf 14.799,02 Punkte nicht ganz so stark an, während der britische FTSE 100 um 1,51 Prozent auf 10.548,01 Punkte kletterte.

Gewinne verzeichneten Sektoren, die zuletzt unter Druck geraten waren. So legten Bankaktien und Rohstoffwerte deutlich zu. Der zinssensible Rohstoffsektor hatte in den vergangenen Wochen wegen der Zinssorgen am Markt erhebliche Verluste hinnehmen müssen.

Auch Technologiewerte waren gefragt. Sie reagierten damit ebenfalls auf die Vorgaben aus den USA. "Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen ist in dieser Woche auf 4,86 Prozent gefallen", so Wienke. "Sinkende Renditen sind grundsätzlich positiv für die KI-Story, weil sie den Gegenwartswert künftiger Gewinne erhöhen und die Finanzierung des Infrastrukturaufbaus verbilligen." Dies wirkte sich auch auf den europäischen Halbleitersektor günstig aus. ASML gewannen 2,7 Prozent, STMicro zogen sogar um 4,4 Prozent an.

Am Ende des Feldes bewegten sich dagegen mit Pharma sowie Nahrungs- und Getränkeproduzenten zwei defensive Sektoren, die sich bei den jüngsten Turbulenzen als sichere Häfen bewährt hatten. Die Schwäche war allerdings nur relativ, denn beide Sektoren lagen im Plus. Die Aktie von Sanofi setzte dabei ihren Höhenflug mit 1,6 Prozent Aufschlag fort./mf/stk