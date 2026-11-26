Neue BIP-Daten hüben und drüben

Neue Zölle gegen unfaire Partner

Neue Hoffnung nach schwachem Start

Neue Erkenntnisse aus Brüssel?

Gestern veröffentlichte das Statistische Bundesamt neue Daten zum BIP-Wachstum im dritten Quartal. Die deutsche Wirtschaft ist im dritten Quartal schwächer gewachsen als zunächst angenommen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes stieg das Bruttoinlandsprodukt von Juli bis September gegenüber dem Vorquartal um 0,1 %. Ende Oktober war noch ein Plus von 0,2 % geschätzt worden. Vor allem Exporte und Einzelhandel entwickelten sich schwächer als erwartet. Auch aus den USA kamen revidierte BIP-Daten zu Q3: Diese zeigen eine kräftige Wirtschaftsleistung, zugleich aber nachlassenden Schwung beim laufenden Konsum. Das annualisierte BIP-Wachstum wurde von 3,4 % auf 4,3 % angehoben, nach 2,2 % im Vorquartal.Die US-Handelsvertretung legte gestern Vorschläge für neue Zusatzzölle gegen die EU und 13 weitere Handelspartner vor. Als Gründe werden angebliche industrielle Überkapazitäten und unfaire Handelspraktiken genannt. Details müssen noch ausgearbeitet werden. Das Ziel von Donald Trump dürfte sein, die durch den Obersten Gerichtshof eingehegte Zollpolitik wiederzubeleben. Für die genannten Handelspartner sehen die Vorschläge Sätze von bis zu 15 % unter Anrechnung bestimmter bestehender Zölle vor. Für China sind bis zu 20 % zusätzliche Zölle vorgesehen.Belastet durch diese Zollankündigung, ging der DAX mit einem Minus von 1,3 % aus dem Handel und schloss bei 24.702 Punkten. Zudem standen die Aktien aus dem KI-Spektrum auf den Verkaufslisten. Die Nasdaq Composite kam kräftig unter Druck, zwischenzeitlich stand ein Minus von über 4 % auf den Kurstafeln; der S&P 500 verlor zeitweise über 3 %. Bis zum Handelsschluss erholten sich die Indizes jedoch wieder und schlossen mit leichten Verlusten von 0,6 % bzw. 0,3 %. Der Dow Jones drehte sogar ins Plus.Nach diesen volatilen Handelstagen ist erst einmal eine Atempause angesagt: Heute ist der vierte Donnerstag im November, und damit der Tag, an dem in den USA das Erntedankfest gefeiert wird und die US-Börsen geschlossen bleiben. Morgen folgt der "Black Friday"; an dem die US-Bürger häufig frei nehmen, um ein verlängertes Thanksgiving-Wochenende zu genießen. Auch der Börsenhandel wird dann um einige Stunden verkürzt sein. In Brüssel finden heute ein Euro-Gipfel und ein Sondertreffen des Europäischen Rates statt. Beim Sondertreffen beraten die EU-Staats- und Regierungschefs über den langfristigen Haushalt, die Ukraine-Finanzierung und die Neubesetzung von Führungspositionen der EZB, darunter die Nachfolge von EZB-Präsidentin Christine Lagarde.