onvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugen

Herr Vorndran, wie bewerten Sie den Tech-Absturz vergangene Woche und die Rally am Montag?

Philipp Vorndran: Wir sind seit längerem skeptisch, was die Bewertung einzelner Tech-Unternehmen betrifft, vor allem die der großen Chip-Hersteller. Deren Geschäft ist maximal zyklisch, weil abhängig von den massiven Investitionen in die KI-Infrastruktur.