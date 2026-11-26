Herr Vorndran, wie bewerten Sie den Tech-Absturz vergangene Woche und die Rally am Montag?
Philipp Vorndran: Wir sind seit längerem skeptisch, was die Bewertung einzelner Tech-Unternehmen betrifft, vor allem die der großen Chip-Hersteller. Deren Geschäft ist maximal zyklisch, weil abhängig von den massiven Investitionen in die KI-Infrastruktur.
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