Frankfurt, ⁠26. Nov (Reuters) - Der fränkische Autozulieferer Schaeffler hat ein Aktienpaket seiner börsennotierten indischen Tochter zu Geld gemacht und damit mehr als 300 ‌Millionen Euro erlöst. Schaeffler reduziert seine Beteiligung an Schaeffler India mit einer Übernacht-Platzierung ⁠von ⁠10,2 Millionen Aktien auf 67,6 von 74,1 Prozent, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. "Die Nettoerlöse von mehr als 300 Millionen Euro werden wir einsetzen, um unsere Nettoverschuldung ‌zurückzuführen und die Bilanz von ‌Schaeffler zu stärken", sagte Vorstandschef Klaus Rosenfeld der Nachrichtenagentur Reuters. "Damit schaffen wir uns zusätzliche ⁠Flexibilität, um unsere Strategie konsequent weiter umzusetzen."

Der ‌Aktienverkauf bedeute keinen ⁠Rückzug aus dem indischen Markt, merkte Rosenfeld an. "Das Gegenteil ist der Fall. Indien bleibt einer der zentralen Wachstumsmärkte ‌für Schaeffler." Indien ⁠zwingt ausländische Unternehmen, die ⁠im Land aktiv sind, ihre dortigen Tochterfirmen an der Börse listen zu lassen. Die Bewertungen an der Börse in Mumbai sind derzeit sehr hoch.

(Bericht von Alexander Hübner und Rachel More, redigiert von Ralf BanserBei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)