Berlin, ⁠26. Nov (Reuters) - Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland ist im November schwach geblieben. Der ‌saisonbereinigte Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA) verharrte bei 102 Punkten ⁠und ⁠lag damit zwei Punkte über dem Vorjahreswert, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. Vor allem die ‌Stellenmeldungen aus dem Öffentlichen ‌Bereich, dem Verarbeitenden Gewerbe, aus Finanzen und Versicherungen sowie ⁠aus dem Baugewerbe lagen der ‌BA zufolge prozentual ⁠über dem Vorjahr. Der Bereich Information und Kommunikation verzeichnete den größten Rückgang, ‌gefolgt von ⁠Pflege und Soziales, ⁠dem Gastgewerbe und dem Handel. 21 Prozent der gemeldeten Stellen gingen auf Zeitarbeitsunternehmen zurück.

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