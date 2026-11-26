BA-Stellenindex: Nachfrage nach Arbeitskräften bleibt schwach
Berlin, 26. Nov (Reuters) - Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland ist im November schwach geblieben. Der saisonbereinigte Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA) verharrte bei 102 Punkten und lag damit zwei Punkte über dem Vorjahreswert, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. Vor allem die Stellenmeldungen aus dem Öffentlichen Bereich, dem Verarbeitenden Gewerbe, aus Finanzen und Versicherungen sowie aus dem Baugewerbe lagen der BA zufolge prozentual über dem Vorjahr. Der Bereich Information und Kommunikation verzeichnete den größten Rückgang, gefolgt von Pflege und Soziales, dem Gastgewerbe und dem Handel. 21 Prozent der gemeldeten Stellen gingen auf Zeitarbeitsunternehmen zurück.
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