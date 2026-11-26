BREMEN (dpa-AFX) - Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) nimmt den Jahresabschluss 2025 sowie den Halbjahresbericht 2026 von Energiekontor unter die Lupe. Gegenstand der Prüfung ist, ob die Konzernlage-Berichterstattung alle tatsächlich verfügbaren Informationen berücksichtigt hat und ob aktivierte latente Steuern auf Verlustvorträge den Anforderungen an die wahrscheinliche Inanspruchnahme genügen, wie der Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks am Donnerstag mitteilte. Der Aktienkurs von Energiekontor sackte auf die Nachrichten hin um knapp 9 Prozent ab auf ein Tief seit 2020.

Die Prüfung steht demnach im Zusammenhang mit Projektverzögerungen, wegen der das Unternehmen im Sommer den Jahresausblick gekappt hatte. Mitte August hatte Energiekontor an einem Abend das am Morgen mit dem Halbjahresbericht noch bestätigte Gewinnziel für 2026 gesenkt. Grund seien deutlich spätere Netzanschlusstermine mehrerer schottischer Windparkprojekte und daraus resultierende Auswirkungen auf bisher vorgesehene ergebnisrelevante Projektverkäufe gewesen, hatte es zur Begründung geheißen.

Wie Energiekontor an diesem Donnerstag weiter mitteilte, bedeute die Prüfung nicht, dass die Rechnungslegung der Gesellschaft fehlerhaft ist oder voraussichtlich eine fehlerhafte Rechnungslegung festgestellt wird. Man sei an einer zeitnahen Klärung der Sachverhalte interessiert und werde mit der Bafin zusammenarbeiten. "Der Vorstand geht davon aus, dass die Rechnungslegung im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben erfolgt ist."/mis/ck