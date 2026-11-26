Frankfurt, 26. Nov (Reuters) - ⁠Nachlassende Zollsorgen haben den europäischen Börsen am Donnerstag kräftige Gewinne beschert. Der Dax und der EuroStoxx50 notierten gegen Mittag jeweils rund zwei Prozent höher bei 25.178 und 6012 Punkten. Die Anleger sahen Anzeichen dafür, dass die geplanten US-Zölle auf Waren aus der EU milder ausfallen könnten als befürchtet. Weitere Impulse aus den USA dürfte es im Handelsverlauf kaum geben, da die Wall Street wegen ‌des Thanksgiving-Feiertags geschlossen bleibt. Dadurch dürften die Umsätze auch in Frankfurt geringer ausfallen, sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners. Niedrige Umsätze bedeuteten allerdings nicht automatisch geringe Schwankungen. An solchen Tagen reichten deutlich weniger Geschäfte, um den ⁠Markt zu bewegen.

Der Gesetzentwurf ⁠zu den geplanten US-Zöllen muss zunächst den Senat passieren. Eine Anhörung wird nicht vor dem 25. Januar 2027 erwartet. "Damit verliert auch dieses Schreckgespenst zumindest für die verbleibenden Handelswochen des Jahres an Wirkung", kommentierte Andreas Lipkow, Chefanalyst beim Broker CMC Markets. Zudem hatte das Büro des US-Handelsbeauftragten am Mittwoch mitgeteilt, neue Zölle auf die niedrigeren Sätze aus abgeschlossenen oder noch laufenden Handelsgesprächen begrenzen zu wollen. Die USA und die EU hatten sich im vergangenen Jahr auf einen Zoll von 15 Prozent ‌geeinigt.

SCHNÄPPCHENJÄGER STÜTZEN KURSE

Bank- und Technologiewerte führten die Erholung an. Der Bankenindex stieg ‌um 2,4 Prozent und trug damit am stärksten zum Plus des Stoxx600 bei. Deutsche Bank und Standard Chartered gewannen jeweils 2,5 Prozent. Der Technologieindex legte um knapp 2,5 Prozent zu. Zu den größten Gewinnern zählten Soitec mit einem Plus von 5,2 Prozent und Infineon ⁠mit 4,4 Prozent. Bank- und Techwerte hatten am Mittwoch die Talfahrt angeführt, die den Stoxx600 um mehr als ein Prozent drückte. ‌Experten zeigten sich vorsichtig. "Wir machen einen Teil der Verluste der ⁠vergangenen Wochen wett", sagte Michael Field, Chefstratege bei Morningstar. "Das ist gut, aber vor allem bei einigen Technologiewerten haben wir das Ausgangsniveau noch nicht wieder erreicht."

Manche Marktbeobachter bezeichneten die Stabilisierung am Donnerstag zudem als charttechnisch bedingt. "Griffen Anleger am Montag noch wegen der Rückkehr von Jensen Huang zu, kaufen sie jetzt wegen des Preises", sagte Jochen ‌Stanzl, Chefanalyst bei der Consorsbank mit Blick auf das überraschende Comeback ⁠des Nvidia-Chefs. Die eigentliche Frage sei damit jedoch ⁠nicht beantwortet: ob sich die KI-Milliardeninvestitionen rechnen, wenn die Zinsen steigen und ein wachsender Teil davon auf Kredit finanziert wird.

OMTERRA GEFRAGT

Die Rohstoffwerte verbuchten die größten Gewinne. Sie profitierten von einer Erholung des Kupferpreises angesichts der schwindenden Zollsorgen. Sie Papiere von Hochschild Mining stieg um rund sieben Prozent, die Titel von Pan African Resources um 4,5 Prozent.

In London gewannen die Papiere von Babcock sechs Prozent. Großbritannien hat mit dem Rüstungskonzern einen Vertrag über acht Milliarden Pfund zur Modernisierung seiner Anlagen für Atom-U-Boote unterzeichnet. Der Index der Luftfahrt- und Rüstungswerte legte um 3,5 Prozent zu.

Bei den deutschen Einzelwerten stiegen die Aktien von Omterra um fast 4,5 Prozent. Der Energietechnikkonzern, früher bekannt als Siemens Energy, soll bei der Sanierung des ⁠maroden venezolanischen Stromnetzes mitwirken.

Anleger warteten zudem auf das Protokoll der Oktober-Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB), das um 13.30 Uhr (MEZ) veröffentlicht wird.

(Bericht von Sanne Schimanski, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)