Frankfurt, 26. ⁠Nov (Reuters) - Bayer baut seine Präsenz in Asien aus und investiert bis zu 500 Millionen Euro in den Ausbau seines Pharmastandorts in Peking. Es wäre die bislang größte Einzelinvestition ‌der Pharmasparte in China, teilte der Pharma- und Agrarkonzern am Donnerstag mit. In der erweiterten Anlage sollen zunächst ⁠Medikamente ⁠gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und künftig auch Krebsmedikamente vor allem für den chinesischen Markt hergestellt werden. Der Produktionsstart ist für 2032 geplant. Die neue Anlage ist auf bis zu 300 Arbeitsplätze ausgelegt.

China sei einer der wichtigsten Märkte für ‌das Pharmageschäft, erklärte Spartenchef Stefan Oelrich. ‌Die geplante Investition spiegele das Vertrauen in die langfristige Entwicklung des Landes wider. Parallel zum Ausbau in Peking plant ⁠Bayer bis 2030 weitere Ausgaben von rund einer Milliarde ‌Euro in China, unter anderem ⁠für Digitalisierung, Produktion und Lieferketten. Das Unternehmen ist seit 1997 an dem Standort in Peking tätig und hat ihn 2006 und 2016 erweitert. Er ist ‌laut Konzernangaben die weltweit ⁠größte Verpackungsanlage von Bayer für ⁠verschreibungspflichtige Medikamente.

Erst im Oktober hatte Bayer eine Milliardeninvestition in den USA angekündigt. Der Leverkusener Konzern will für 2,2 Milliarden Dollar ein neues Werk in New Albany im Bundesstaat Ohio bauen, das rund 600 Arbeitsplätze schaffen soll. Dort sollen unter anderem die Medikamente Kerendia und Nubeqa produziert werden.

Bericht von Patricia Weiß, redigiert von Ralf ⁠Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).