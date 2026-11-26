Was bewegt die Aktie?

Oddo BHF nimmt die Bewertung der Hochtief-Aktie mit der Einstufung „Outperform“ auf und setzt das Kursziel auf 458 Euro. Das Ziel liegt rund 40 Prozent über dem aktuellen Kurs. Als Begründung verweist Oddo BHF auf den Kapitalmarkttag des spanischen Hochtief-Großaktionärs ACS. Die dort vorgestellten Aussichten für die digitale Infrastruktur haben Oddo BHF davon überzeugt, dass dieses Geschäft auf Dauer profitabel wachsen kann.

Für Hochtief ist der milliardenschwere Ausbau von Rechenzentren für künstliche Intelligenz der wichtigste Grund für die Wachstumserwartungen. Die große US-Tochter Turner hat beim Bau von Rechenzentren einen hohen Marktanteil. Die Nachfrage wächst stark und dürfte das Angebot 2026 und 2027 übersteigen. Wenn die Nachfrage weiter schneller wächst als das Angebot, könnte der Engpass bis 2028 anhalten.

Der hohe Auftragsbestand dürfte Hochtief 2027 und über einen Großteil des Jahres 2028 gut auslasten. Sollten die Anforderungen an Bauprojekte in Texas in den kommenden Jahren strenger werden, könnten die Baukosten steigen. Geringfügige Verzögerungen einzelner Projekte dürften sich angesichts des hohen Auftragsbestands für Hochtief kaum auswirken.

Vor dem Kursrückgang lag das Kurs/Gewinn-Verhältnis (KGV) der Hochtief-Aktie bei etwa 30 bis 40. Inzwischen beträgt es 20,9. Der niedrigste Wert der vergangenen fünf Jahre lag bei 16. Gemessen am Gewinn je Aktie ist Hochtief damit rund 30 Prozent höher bewertet als zum Tiefpunkt dieses Zeitraums.

Charttechnik

Seit dem Hoch bei 554 Euro hat die Aktie rund die Hälfte der vorangegangenen Aufwärtsbewegung abgegeben. Im Wochenchart fällt dieses Kursniveau mit einer Zone zusammen, in der die Aktie vor dem nächsten deutlichen Anstieg drei Wochen lang seitwärts notierte. Hält diese Unterstützung, könnte sich der Kurs dort stabilisieren.

Martins Einschätzung

Das Wachstum und die Bauaufträge für Rechenzentren rechtfertigen ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von rund 21. Nach dem deutlichen Kursrückgang und mit der Unterstützung auf dem aktuellen Niveau ist eine Bodenbildung wahrscheinlicher als ein weiterer deutlicher Rückgang. Das aktuelle Kursniveau bietet deshalb eine Kaufchance.