25. Nov (Reuters) - ⁠Die US-Wirtschaft ist in den vergangenen Wochen in den meisten Landesteilen leicht bis moderat gewachsen. Die Inflation erwies sich als hartnäckig, die Beschäftigung nahm leicht zu, hieß es zudem in dem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht "Beige Book" der US-Notenbank Fed. ‌Acht der zwölf Fed-Bezirke hätten ein solches Wachstum verzeichnet, in den übrigen vier habe die Wirtschaft stagniert. Die Preise seien insgesamt moderat gestiegen. Unternehmen berichteten ⁠von anhaltendem ⁠Kostendruck durch Energie, Transport, Gesundheitsversorgung, Versicherungen und Zölle. Wegen des Wettbewerbsdrucks und der Preissensibilität der Kunden könnten die Firmen die höheren Kosten jedoch nicht vollständig weitergeben.

Der Bericht erscheint zwei Wochen vor der Zinssitzung der Fed am 8. und 9. Dezember. Der Leitzins liegt derzeit in einer Spanne von 3,75 ‌bis 4,00 Prozent. Allgemein wird erwartet, dass die ‌Währungshüter ihn um mindestens einen Viertelprozentpunkt anheben. Die Notenbanker zeigen sich zunehmend besorgt über die Teuerung, die seit mehr als fünf Jahren über dem Zielwert von zwei ⁠Prozent liegt und sich zuletzt beschleunigt hat. Das US-Handelsministerium teilte ebenfalls am Mittwoch ‌mit, der von der Fed bevorzugte Preisindex ⁠PCE sei im Oktober im Jahresvergleich um 3,8 Prozent gestiegen. Die Kernrate ohne Energie und Nahrungsmittel kletterte stärker als erwartet auf 3,3 Prozent und erreichte damit den höchsten Stand seit drei Jahren.

Die Märkte rechnen ‌inzwischen jedoch etwas weniger fest mit ⁠einer Zinserhöhung. Hintergrund ist ein starker ⁠Ausverkauf an den Aktienmärkten. Auslöser waren Zweifel, ob der Investitionsboom bei Künstlicher Intelligenz (KI) anhält. Das aktuelle "Beige Book" ist zudem der erste Bericht, der die Wochen unmittelbar nach den US-Zwischenwahlen (Midterms) erfasst. Dabei hatten die Demokraten die Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses gewonnen. Das Ergebnis gilt als deutliche Absage an die Politik der Regierung von Präsident Donald Trump. Die Sorgen der Wähler über die Inflation und die Lebenshaltungskosten waren entscheidend für den Ausgang.

(Bericht ⁠von Dan BurnsBearbeitet von Scot W. StevensonRedigiert von Isabelle NoackBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)