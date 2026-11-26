Frankfurt, ⁠26. Nov (Reuters) - Der Softwarekonzern SAP erwägt einem Medienbericht zufolge einen groß angelegten Stellenabbau. Im Zuge des aktuellen Umbaus ‌könnten bis zu 10.000 Jobs wegfallen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag ⁠unter Berufung ⁠auf Insider. Sämtliche Abteilungen seien aufgefordert worden, Kürzungsvorschläge einzureichen. Im Mittelpunkt stünden die Produktentwicklung und der Vertrieb. Bislang hat das Walldorfer Unternehmen ‌insgesamt mehr als 110.000 ‌Beschäftigte. SAP wollte sich auf Anfrage zu einem möglichen Stellenabbau nicht äußern.

Europas ⁠größtes Softwarehaus will sich für die KI-Ära ‌rüsten. Hierzu hatte ⁠es Anfang 2024 angekündigt, 8000 Jobs auf den Prüfstand zu stellen. Bislang wurden jedoch in wachstumsschwachen ‌Bereichen weggefallene ⁠Arbeitsplätze durch Neueinstellungen in ⁠zukunftsträchtigen Sparten ausgeglichen. Konzernchef Christian Klein konzentriert sich inzwischen verstärkt auf Künstliche Intelligenz (KI) und die Einbindung dieser Technologie in die SAP-Produkte.

(Bericht von Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)