WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA benötigen für die Überprüfung ihrer Truppenpräsenz in Europa Medienberichten zufolge länger als zunächst geplant. Der stellvertretende Leiter der US-Vertretung bei der Nato, Scott Oudkirk, habe den Nato-Verbündeten bei einem Treffen erklärt, dass Washington die Überprüfungsergebnisse nicht rechtzeitig bis zum Treffen der Nato-Außenminister am Mittwoch in Brüssel vorlegen werde, berichtete das Nachrichtenportal "Politico" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Ein neuer Termin zur Bekanntgabe sei nicht erwähnt worden.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte zuvor unter Berufung auf Insider berichtet, dass Nato-Verbündete eine Verschiebung der endgültigen Entscheidung über eine Truppenreduzierung in Europa erwarteten. Als ursprünglichen Zeitpunkt nannte Bloomberg dafür Anfang Dezember. Die Verbündeten rechneten nun mit einer Entscheidung Ende Dezember oder gar erst nach dem Jahreswechsel.

Auf Anfrage reagierte das US-Verteidigungsministerium zurückhaltend. Die Überprüfung der US-Streitkräfte in Europa sei noch im Gange, teilte das Ressort von Minister Pete Hegseth mit.

Was ist der Grund für den Aufschub?

Grund für die wohl länger als geplant andauernde Überprüfung ist laut "Politico", dass Washington noch verschiedene Angebote der Verbündeten prüfen möchte, bei denen die Nato-Partner mehr Verantwortung übernehmen. Dabei gehe es um militärische Kapazitäten, die bislang von den USA gestellt worden seien, hieß es.

Für die Verbündeten sei die mögliche Verschiebung ein weiteres ermutigendes Signal, nachdem US-Vertreter bereits angedeutet hatten, womöglich auf einen drastischen Truppenabzug zu verzichten, berichtete Bloomberg. Dazu beigetragen hätten die verbesserten Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und der Nato.

US-Verteidigungsstaatssekretär Elbridge Colby hatte zuletzt etwa Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius für dessen Führungsqualifikationen gelobt. "Kein anderer Verbündeter hat sich so schnell und so weit entwickelt wie Deutschland", schrieb er auf X.

US-Truppenstärke in Europa auf den Prüfstand

Das Pentagon hatte Ende Juni damit begonnen, seine Truppenpräsenz in Europa auf den Prüfstand zu stellen. Das Ziel lautete, sicherzustellen, dass die Nato zügig darauf hinarbeitet, dass Europa die Hauptverantwortung für seine konventionelle Verteidigung übernimmt. Diese Stoßrichtung ist auch in der aktuellen Verteidigungsstrategie der Regierung von US-Präsident Donald Trump festgehalten.

Bereits Anfang Mai hatte das US-Verteidigungsministerium den Abzug von 5.000 US-Soldaten innerhalb der nächsten sechs bis zwölf Monate aus Deutschland angekündigt. Trump hatte zuvor deutliche Kritik an Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) geübt, weil dieser sich kritisch über den Krieg der USA gegen den Iran geäußert hatte.

Nach Angaben eines Beamten des US-Militärs Stand Juli waren in Europa zuletzt rund 80.000 US-Soldaten stationiert. Die Zahl umfasst sowohl dauerhaft stationierte als auch rotierende Streitkräfte. In Deutschland gab es laut dem US-Militär Stand Ende August rund 38.000 dauerhaft stationierte US-Soldatinnen und -Soldaten. Angaben zu rotierenden Streitkräften in Deutschland machte das US-Militär auf Anfrage zuletzt nicht./ngu/DP/mis