MOSKAU (dpa-AFX) - Ein Militärgericht in Moskau hat laut Medienberichten Haftbefehl gegen den Vizechef der russischen Luft- und Raumfahrtstreitkräfte erlassen. Gegen den 64 Jahre alten General Juri Grechow werde wegen Bestechlichkeit in besonders hohem Maße ermittelt, berichteten die Zeitungen "Kommersant" und "RBK" nach Gerichtsangaben. Details zu den Vorwürfen gab es in den Berichten zunächst nicht. Grechow war für die Ausstattung der Luft- und Raumfahrtstreitkräfte mit ausreichend Flugzeugen, Hubschraubern, Flugabwehrsystemen, Raketen und anderen Waffen zuständig.

Die russische Justiz hatte in den vergangenen Jahren immer wieder ranghohe Generäle strafrechtlich zur Verantwortung gezogen und zu teils hohen Strafen wegen Korruption verurteilt. Einige hatten sich im Zuge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine bereichert. Nach der Entlassung von Verteidigungsminister Sergej Schoigu setzte Kremlchef Wladimir Putin im Mai 2024 den Finanzexperten Andrej Beloussow als Nachfolger ein - auch mit dem Ziel, dass er das Militär von korrupten Generälen säubert./mau/DP/mis