Oslo, 26. Nov (Reuters) - ⁠Nach AirBaltic steckt mit Norse Atlantic eine weitere Fluggesellschaft wegen der hohen Kerosinpreise tief in der Klemme: Die norwegische Billig-Langstrecken-Airline hat ihren Flugbetrieb eingestellt und steht vor der Insolvenz. Das Unternehmen wird damit zum jüngsten Opfer der Turbulenzen, die der Iran-Krieg in der gesamten Branche ausgelöst hat. Der Verwaltungsrat beabsichtige, einen Insolvenzantrag zu stellen, falls nicht schnell eine kurzfristige Finanzierungslösung gesichert werde, teilte Norse ‌am Donnerstag mit.

Norse hat alle Maschinen zu den Stützpunkten in Norwegen, Schweden und Großbritannien zurückgeholt, wie Unternehmenschef Eivind Roald der norwegischen Wirtschaftszeitung "Finansavisen" sagte. Norse prüft nach eigenen Angaben weiterhin Optionen für eine kurzfristige Finanzierung und führt Gespräche mit ⁠Investoren über eine ⁠mögliche Übernahme. "Es kann keine Garantie dafür gegeben werden, dass eine tragfähige Lösung gefunden wird", erklärte die Gesellschaft.

99 PROZENT DES BÖRSENWERTES VERBRANNT

Das Unternehmen hatte am Mittwoch vor einer "kritischen" finanziellen Lage gewarnt. Es würden neue Finanzmittel benötigt, um den kurzfristigen Liquiditätsbedarf zu decken und den Betrieb fortzuführen. Die Aktie brach daraufhin um 85 Prozent auf ein Rekordtief ein. Der Handel am Donnerstag war von starken Kursschwankungen geprägt, nachdem die Börse in Oslo die Papiere in ein spezielles Segment für finanziell angeschlagene Unternehmen (Recovery ‌Box) verschoben hatte: Die Titel gaben zeitweise um mehr als 16 Prozent nach, ‌lagen gegen Mittag jedoch sieben Prozent im Plus. Die finanzielle Schieflage hat in diesem Jahr 99 Prozent des Börsenwerts von Norse vernichtet.

Die Einstellung des Flugbetriebs mache es zunehmend unwahrscheinlich, dass die Airline den Betrieb wieder aufnehmen könne, sagte Luftfahrtanalyst John Strickland. "Dies wird Auswirkungen auf ⁠das Vertrauen der Kunden bei Neubuchungen haben." Norse Atlantic hatte bereits im Juli einen formellen Prozess für einen möglichen Verkauf ‌oder eine Fusion eingeleitet.

Die globale Luftfahrtindustrie durchlebt derzeit ihre schwerste Krise ⁠seit der Corona-Pandemie. Der Ende Februar ausgebrochene Iran-Krieg stört den Flugbetrieb, treibt die Treibstoffpreise und damit die Kosten der Fluggesellschaften. Treibstoff macht bei Fluggesellschaften üblicherweise rund ein Fünftel der Kosten aus. Die Treibstoffrechnung von Norse stieg wegen des Krieges sprunghaft an, da die Gesellschaft ihren Kerosinbedarf nicht abgesichert hatte und ihre Kapazitäten reduzieren ‌musste. Für einen Billigflieger, der sich auf treibstoffintensive Langstrecken konzentriert, ist ⁠das eine besondere Herausforderung.

Norse ist allerdings nicht die einzige ⁠Fluggesellschaft in finanziellen Schwierigkeiten: Die lettische Gesellschaft AirBaltic hatte im September zur Sicherung neuer Finanzmittel ein Gläubigerschutzverfahren nach Chapter 11 des US-Insolvenzrechts sowie eine Restrukturierung eingeleitet.

Der Unternehmer Bjorn Tore Larsen hatte Norse 2021 gegründet, nachdem Norwegian Air das Langstreckengeschäft während der Pandemie aufgegeben hatte. Mit zwölf Maschinen vom Typ Boeing 787 Dreamliner und vielen ehemaligen Mitarbeitern von Norwegian Air wollte Norse günstige Transatlantikflüge wiederbeleben. Norse Atlantic fehlten als reinem Langstreckenanbieter jedoch regionale Zubringerverbindungen. Branchenanalysten hatten frühzeitig darauf hingewiesen, dass dies die Auslastung der Transatlantikflüge des Startups erschweren könnte. "Billigflüge auf der Langstrecke sind ein schwieriges Geschäftsmodell", erklärte James Halstead, geschäftsführender Partner bei Aviation Strategy. "Der Treibstoff macht einen riesigen Teil der Kosten aus, und es ist schwer, einen ⁠nennenswerten Kostenvorteil gegenüber den etablierten Netzwerk-Airlines zu erzielen. Zudem ist die Nachfrage unbeständig, extrem preisempfindlich und saisonabhängig."

(Bericht von Terje Solsvik; Anneli Palmen, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)