

EQS-Media / 26.11.2026 / 08:00 CET/CEST



Die Blue Elephant Energy (BEE) übernimmt 95 % des 40-MW/160-MWh-Batteriespeicherprojekts von TPSolar, direkt am Solarpark Zuidvelde und über dessen bestehenden Netzanschluss. Die Inbetriebnahme für das dritte Quartal 2027 geplant.

Hamburg und

Lijnden

(NL), 26. November 2026

– Blue Elephant Energy (BEE) bringt Solar und Speicher in den Niederlanden erstmals zusammen. Der unabhängige Stromerzeuger aus Hamburg hat 95 % des Batteriespeicherprojekts

BESS Zuidvelde

von TPSolar übernommen. Mit einer Leistung von 40 MW und einer Speicherkapazität von 160 MWh entsteht die Anlage direkt auf dem Gelände des bestehenden Solarparks Zuidvelde in der Gemeinde Noordenveld in der niederländischen Provinz Drenthe. Die Inbetriebnahme ist für das dritte Quartal 2027 geplant.

Kein zusätzlicher Netzanschluss nötig: Batteriespeicher und Solarpark teilen sich im Rahmen einer Cable-Pooling-Vereinbarung den bestehenden Netzanschluss. Das ist ein entscheidender Vorteil in den Niederlanden, wo Netzengpässe für neue Projekte zum Nadelöhr geworden sind. Das Prinzip ist so einfach wie wirkungsvoll: Der Speicher nimmt den mittags erzeugten Solarstrom auf und speist ihn ins Netz ein, wenn die Nachfrage hoch ist.

TPSolar verantwortet den Bau, der im ersten Quartal 2027 beginnen soll, und übernimmt nach der Inbetriebnahme auch die Wartung der Anlage.

Tim Kallas, Chief Investment Officer der Blue Elephant Energy, sagt:

„Mit BESS Zuidvelde steigen wir in den niederländischen Batteriespeichermarkt ein – und zwar genau so, wie wir es für richtig halten: direkt auf dem Gelände eines bestehenden Solarparks und mit Netzkapazität, die bereits vorhanden ist. Das Projekt setzt unsere enge Zusammenarbeit mit TPSolar fort und baut auf dem Vertrauen auf, das in mehreren gemeinsamen Projekten gewachsen ist.

Und das ist erst der Anfang: Solar und Speicher gehören zusammen, wir wollen weitere Standorte in unserem Portfolio mit Batteriespeichern ausstatten.“

Connor Hendriks, Director of Battery Energy Storage Systems bei TPSolar, betont die Bedeutung von Energiespeichern und die starke Partnerschaft zwischen beiden Unternehmen:

„Wir bei TPSolar sind davon überzeugt, dass es bei der Zukunft der erneuerbaren Energien nicht nur um die Erzeugung von sauberem Strom geht, sondern vor allem um die intelligente Kombination von Erzeugung und Speicher. Energiespeicher spielen eine Schlüsselrolle, um Netzengpässe zu entschärfen, die Versorgungssicherheit zu verbessern und die Gesamtkosten der Energiewende zu senken. Der Batteriespeicher am Solarpark Zuidvelde ist unser bisher größtes Batterieprojekt und ein hervorragendes Beispiel dafür, wie wir zu einem flexibleren und zuverlässigeren Energiesystem beitragen können. Wir sind stolz, diesen nächsten Schritt gemeinsam mit Blue Elephant Energy zu gehen, und freuen uns darauf, das Projekt gemeinsam umzusetzen.“

Finanziert wird das Projekt von der ING Netherlands, die bereits den benachbarten Solarpark Zuidvelde finanziert hat – ein starkes Bekenntnis zum Co-Location-Konzept und zu Batteriespeichern als zentralem Baustein der niederländischen Energiewende.

Gino Schuur, Head of Sustainable Finance ING Business Banking NL, sagt:

„Energiespeicher werden eine immer wichtigere Rolle spielen, je mehr erneuerbare Erzeugung in das Stromnetz eingespeist wird. BESS Zuidvelde zeigt, wie Batteriespeicher erneuerbare Energie, Flexibilität und eine intelligentere Nutzung bestehender Netzinfrastruktur verbinden können. ING ist stolz, dieses Projekt zu unterstützen und mit unserer Finanzierung dazu beizutragen, die für die Energiewende notwendigen Lösungen zu skalieren.“

Über TPSolar

TPSolar ist ein niederländisches Familienunternehmen, das umweltfreundliche Solarparks mit integrierten Batteriespeichern entwickelt, baut, finanziert und wartet. Seit der Gründung im Jahr 2015 hat TPSolar 11 Solarparks gebaut, die das Unternehmen betreibt und an denen es weiterhin beteiligt ist. Mit einem Portfolio von mehr als 800 MW an Solarprojekten und integrierten Batteriespeichern arbeitet TPSolar jeden Tag an einer sonnigen Zukunft.

Über Blue Elephant Energy

Die Hamburger Blue Elephant Energy GmbH entwickelt, erwirbt und betreibt Photovoltaik-, Onshore-Wind- und Batteriespeicherprojekte in ganz Europa. Seit der Gründung im Jahr 2016 hat BEE ein Portfolio von 2,4 GW (in Betrieb und im Bau) sowie eine Projektpipeline von mehr als 10 GW aufgebaut. Mit Erfahrung entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von der frühen Projektentwicklung bis zum langfristigen Betrieb – ist BEE ein unabhängiger Stromerzeuger (IPP), der sich der europäischen Energiewende verschrieben hat.

Kontakt

Blue Elephant Energy GmbH

Stephanie Schmidt

Jungfernstieg 51

20354 Hamburg

Fon: +49 40 320 27 21 0

Fax: +49 40 320 27 21 02

E-Mail:

IR@blueelephantenergy.com

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Emittent/Herausgeber: Blue Elephant Energy GmbH

Schlagwort(e): Energie

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