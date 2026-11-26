Brüssel, 26. ⁠Nov (Reuters) - Die chinesische Online-Handelsplattform Temu hat sich verpflichtet, mehrere ihrer Geschäftspraktiken mit den EU-Verbraucherschutzgesetzen in Einklang zu bringen. "Die Zusagen von Temu betreffen ein breites Spektrum ‌von Geschäftspraktiken, die Verbraucher in die Irre führen oder ihre Kaufentscheidungen unzulässig beeinflussen", teilte die EU-Kommission am ⁠Donnerstag ⁠mit. Dazu zählten falsche Rabatte, gefälschte Bewertungen, das Ausüben von Kaufdruck, erzwungene spielerische Elemente (Gamification) sowie fehlende und irreführende Informationen.

Die zu PDD Holdings gehörende Plattform kündigte an, klarere und leichter zugängliche Informationen für ‌den Kundendienst, zu Preisen, umweltbezogenen ‌Angaben und beim Bezahlvorgang bereitzustellen. Zudem wolle das Unternehmen Rückerstattungen erleichtern. Der Kommission zufolge verpflichtete sich Temu überdies, ⁠erzwungene spielerische Funktionen wie das Drehen eines Glücksrads für ‌den Zugang zum Marktplatz ⁠einzustellen. Dies gelte auch für Mitteilungen, die Kunden unter Kaufdruck setzen.

"Wir schätzen den konstruktiven Austausch während des gesamten Prozesses und werden die ‌Transparenz weiter stärken sowie ⁠das Einkaufserlebnis für Verbraucher in ⁠ganz Europa verbessern", teilte Temu mit. Die Staaten werden nun überwachen, ob Temu seine Zusagen einhält. Ein Verstoß könnte zu Geldbußen in Höhe von vier Prozent oder mehr des Jahresumsatzes von Temu in den betroffenen Mitgliedstaaten führen.

(Bericht von Makini Brice; geschrieben Anneli Palmen, redigiert von Ralf ⁠BanserBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)