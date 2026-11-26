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Hier finden Sie Aktienanleihen mit Barriere auf die derzeit beliebtesten Basiswerte – Feste Kupons mit zusätzlichem Risikopuffer – Kapitalverlust bei Verletzung der Barriere möglich.





Um Ihnen die Suche und Auswahl attraktiver Aktienanleihen mit Barriere zu erleichtern, finden Sie hier eine Zusammenstellung der derzeit beliebtesten Basiswerte. Aktienanleihen mit Barriere zahlen einen festen Kupon und verfügen über einen Sicherheitspuffer: Solange der Basiswert die Barriere nicht berührt oder unterschreitet, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Berührt oder unterschreitet der Basiswert die Barriere, entfällt dieser Schutz; die Rückzahlung richtet sich dann nach der Wertentwicklung des Basiswerts und kann deutlich unter dem eingesetzten Kapital liegen – bis hin zum Totalverlust. Dargestellt wird je eine Aktienanleihe mit Barriere pro Basiswert.





Top 10 Aktienanleihen mit Barriere

WKN Basiswert Kupon p.a. Barriere Laufzeit VY39Y3 BASF SE 9,25% 42,37 EUR 21.05.2027 BD8MZ3 Siemens AG 8,40% 221,60 EUR 11.11.2027 BD7HBG Siemens Energy AG 20,75% 100,00 EUR 18.06.2027 BD8US5 Micron Technology Inc. 15,00% 722,96 USD 17.12.2027 BD0N0Q Münchener Rückversicherungs AG 7,25% 416,20 EUR 17.09.2027 BD37L7 Allianz SE 13,50% 400,00 EUR 18.06.2027 BD11Z0 Deutsche Telekom AG 8,50% 22,48 EUR 17.09.2027 VY192Q Deutsche Bank AG 12,25% 20,76 EUR 21.05.2027 VY7PQY SAP SE 12,75% 109,31 EUR 17.09.2027 BE1KCX Infineon Technologies AG 17,25% 38,90 EUR 17.12.2027

Stand: 26.11.2026 14:13 Uhr; Währung: EUR; Hinweise: ·

Schlussglocke: Wissen was die Märkte bewegt

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