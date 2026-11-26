Commerzbank: UniCredit-Chef Orcel will Aufsichtsratschef werden
Frankfurt, 26. Nov (Reuters) - UniCredit-Chef Andrea Orcel will selbst den Vorsitz im Aufsichtsrat der Commerzbank übernehmen. Das Frankfurter Geldhaus teilte am Donnerstag mit, UniCredit habe vorgeschlagen, auf einer außerordentlichen Hauptversammlung neun von zehn Anteilseignervertretern im Aufsichtsrat abzuberufen. "Im Falle seiner Wahl soll Andrea Orcel den Mitgliedern des Aufsichtsrats als Kandidat für den Vorsitzenden des Aufsichtsrats vorgeschlagen werden, vorbehaltlich der aufsichtsrechtlichen Eignungs- und Zuverlässigkeitsprüfung", erklärte die Commerzbank. Der Vorstand werde den Antrag auf die außerordentliche Hauptversammlung prüfen und das Aktionärstreffen - "soweit die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind" - einberufen.
(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)