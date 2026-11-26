Frankfurt, ⁠26. Nov (Reuters) - UniCredit-Chef Andrea Orcel will selbst den Vorsitz im Aufsichtsrat der Commerzbank ‌übernehmen. Das Frankfurter Geldhaus teilte am Donnerstag mit, UniCredit ⁠habe ⁠vorgeschlagen, auf einer außerordentlichen Hauptversammlung neun von zehn Anteilseignervertretern im Aufsichtsrat abzuberufen. "Im Falle seiner Wahl soll ‌Andrea Orcel den ‌Mitgliedern des Aufsichtsrats als Kandidat für den Vorsitzenden des ⁠Aufsichtsrats vorgeschlagen werden, vorbehaltlich der ‌aufsichtsrechtlichen Eignungs- ⁠und Zuverlässigkeitsprüfung", erklärte die Commerzbank. Der Vorstand werde den Antrag auf die ‌außerordentliche ⁠Hauptversammlung prüfen und ⁠das Aktionärstreffen - "soweit die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind" - einberufen.

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ⁠unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)