Abwärtsgaps, die angelaufen werden, aber nicht geschlossen werden können, sind ein „Signal der Schwäche“. So lautet einer unserer Investmentgrundsätze, den wir an dieser Stelle oftmals anführen. Die Kursentwicklung des DAX® liefert aktuell ein absolutes Lehrbuchbeispiel: Nachdem die deutschen Standardwerte an der Kurslücke vom vergangenen Freitag (obere Gapkante bei 25.464 Punkten) scheiterten, ging es zügig wieder nach Süden. Bei dem Aktienbarometer sind sogar seit Mitte November zwei Gaps „offen“ (siehe Chart). Verschärft wurde die gestrige Abgabebereitschaft durch den erneuten Rückfall unter die 200-Tage-Linie (akt. bei 24.999 Punkten), sodass letztlich sogar ein neues Bewegungstief bei 24.698 Punkten zu Buche steht. Vor diesem Hintergrund gilt es, die Glättung der letzten 200 Tage schnellstmöglich zurückerobern. Genau das dürfte dem DAX® heute Morgen aufgrund der Vorgaben gelingen, sodass sich in der Summe eine Erholungschance ergibt. Die Gegenbewegung ist allerdings auch nötig, denn bei einem nachhaltigen Rutsch unter das Oktobertief bei 24.792 Punkten müsste die Kursentwicklung seit August zudem als Topformation interpretiert werden.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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