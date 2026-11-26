Der Dax hat sich am Donnerstag deutlich von den Turbulenzen der Vortage erholt und dabei auch die Marke von 25.000 Punkten wieder klar überschritten. In knapp einer Handelsstunde stieg der deutsche Leitindex um 2,2 Prozent auf 25.244 Punkte. Technologiewerte übernahmen die Führungsrolle, der Branchenindex Stoxx Europe 600 Technology erholte sich um ebenfalls 2,2 Prozent nach seinem Tief seit April am Vortag.

Die jüngste Gegenbewegung im Dax zu Wochenbeginn - ebenfalls ausgelöst durch plötzlich wieder gefragte Techwerte in den USA - erwies sich jedoch als Strohfeuer, dem neuer Verkaufsdruck folgte. Auch an der US-Börse Nasdaq war die Stimmung tags zuvor eigentlich schlecht und der Auswahlindex Nasdaq 100 fiel wieder auf sein jüngstes Tief seit April zu.

Anleger hatten mit Sorgen über die Nachhaltigkeit des KI-Investitionsbooms, steigenden Finanzierungskosten und erneuten Zollrisiken zu kämpfen, so die Experten der Commerzbank. Plötzlich seien jedoch Schnäppchenkäufer aufgetaucht. Letztlich maskierten moderate Kursveränderungen in den US-Indizes die großen Schwünge im Tagesverlauf. Denn der Nasdaq 100 hatte fast fünf Prozent verloren, bevor er den Abschlag letztlich auf 0,6 Prozent reduzierte.

Der Halbleiter-Index SOX mit vielen KI-Werten dämmte seinen Rutsch nach zwischenzeitlich gut acht Prozent Minus und neuem Zwischentief sogar noch deutlicher ein. An diesem Donnerstag feiern die Amerikaner ihr Thanksgiving und handeln nicht. Der MDax stieg am Donnerstagmorgen um 2,0 Prozent auf 29.185 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 1,9 Prozent.

KI-nahe Werte steigen - Hochtief profitiert von Empfehlung

Bei den Einzelwerten waren KI-Profiteure wieder gefragt. Im Dax verteuerten sich die Aktien von Infineon und Siemens Energy um 5,2 respektive 5,4 Prozent. Die Titel hatten an den Vortagen kräftig gelitten und auf Wochensicht über zehn Prozent eingebüßt.

Der Marktbeobachter Jochen Stanzl von der Consorsbank sieht in der Erholung ein gutes Zeichen, denn Anleger kehrten dem "KI-Trade" offenbar noch nicht ganz den Rücken zu. Anders als am Montag, als die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia den Markt nur kurz hochspringen ließ, kauften Anleger jetzt offenbar wegen günstiger Preise. "Die Märkte sind kurzfristig stark technisch getrieben, während sie an der Möglichkeit einer Bodenbildung arbeiten", so Stanzl.

Ebenfalls erholt zeigten sich die Aktien von Hochtief, die um über vier Prozent auf knapp 340 Euro stiegen. Tags zuvor waren sie zeitweise bis auf 323,60 Euro und damit auf das tiefste Niveau seit Mitte Dezember 2025 abgesackt. Mitte des Jahres hatte das Papier, angetrieben vom Bauboom bei KI-Rechenzentren, mit 554 Euro seinen bisher höchsten Stand erreicht.

Der bei der Investmentbank Oddo BHF neu für Hochtief verantwortliche Analyst Luis de Toledo Heras veröffentlichte am Mittwochabend eine neue "Outperform"-Empfehlung. Mit seinem Kursziel von 458 Euro signalisiert er ausgehend vom Xetra-Schluss am Mittwoch rund 40 Prozent Erholungspotenzial. Der jüngste Kapitalmarkttag des spanischen Großaktionärs hat aus seiner Sicht die Sorgen um Nachhaltigkeit und Profitabilität der Entwicklung im Bereich Digitale Infrastruktur zerstreut.

Commerzbank-Übernahme nimmt letzte Hürden

Die Unicredit will bei der Commerzbank so schnell wie möglich die Kontrolle übernehmen und ihren Vorstandschef Andrea Orcel zum Aufsichtsratschef machen. Er soll bei einer außerordentlichen Hauptversammlung zum Vorsitzenden des Kontrollgremiums gewählt werden, die schon in wenigen Wochen stattfinden könnte.

Zuvor hatte die Unicredit am Donnerstagmorgen mitgeteilt, dass die polnische Finanzaufsicht als letzte zuständige Behörde der geplanten Übernahme zugestimmt habe. Jetzt beantragt Unicredit-Chef Orcel bei dem Frankfurter Dax-Konzern eine außerordentliche Hauptversammlung, um eigene Vertreter in den Aufsichtsrat zu entsenden. Mit seinen Stimmen könnte er die Commerzbank-Spitze um Vorstandschefin Bettina Orlopp austauschen. Dem Vernehmen nach soll das Aktionärstreffen schon Anfang Januar stattfinden.

An der Börse wurden die Neuigkeiten positiv aufgenommen: Die Commerzbank-Aktie legte rund ein halbes Prozent zu. Die Unicredit-Aktie gewann in Mailand etwas mehr als ein Prozent.

Die Commerzbank bestätigte, dass sie von der Unicredit ein Verlangen auf Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung erhalten habe. Die Unicredit schlage der Hauptversammlung vor, neun von zehn der derzeitigen Vertreter der Kapitalseite im Commerzbank-Aufsichtsrat abzuberufen.