sFrankfurt, 26. ⁠Nov (Reuters) - Der Dax ist am Donnerstag der teilweisen Erholung der Wall Street am Mittwochabend gefolgt. Der deutsche Leitindex notierte zur Eröffnung fast zwei Prozent höher bei ‌25.153,11 Punkten. Experten bezeichneten die Stabilisierung jedoch als überwiegend charttechnisch bedingt. Gefragt waren vor allem zuletzt angeschlagene ⁠Technologieaktien ⁠wie Infineon, Aixtron und Suss Microtec, die um rund vier bis fünf Prozent zulegten.

"Griffen Anleger am Montag noch wegen der Rückkehr von Jensen Huang zu, kaufen sie jetzt wegen des Preises", sagte Jochen ‌Stanzl, Chefanalyst bei der Consorsbank. Die ‌eigentliche Frage sei damit jedoch nicht beantwortet: ob sich die KI-Milliardeninvestitionen rechnen, wenn die Zinsen steigen und ein ⁠wachsender Teil davon auf Kredit finanziert wird.

Im weiteren Handelsverlauf ‌müssen die europäischen Börsen ⁠ohne Vorgaben aus den USA auskommen. Wegen des Thanksgiving-Feiertags bleibt die Wall Street geschlossen. Dadurch dürften die Umsätze auch in Frankfurt unterdurchschnittlich ausfallen, ‌sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager ⁠beim Vermögensverwalter QC Partners. Niedrige ⁠Umsätze bedeuteten allerdings nicht automatisch geringe Schwankungen. An solchen Tagen reichten deutlich weniger Geschäfte, um den Markt zu bewegen.

Außerhalb des Technologiesektors stiegen die Aktien von Omterra um fast fünf Prozent. Der Energietechnikkonzern, früher bekannt als Siemens Energy, soll bei der Sanierung des maroden venezolanischen Stromnetzes helfen.

(Bericht von Sanne ⁠Schimanski. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)