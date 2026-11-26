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Frankfurt, ⁠26. Nov (Reuters) - Der Dax wird am Donnerstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Gewinnen in den Handel starten. Am Mittwoch hatten ein erneuter Ausverkauf ‌bei Technologieaktien und neue US-Zölle die Börsen belastet. Der Dax hatte 1,3 Prozent auf 24.702,13 Zähler ⁠verloren ⁠und war damit wieder unter die psychologisch wichtige 25.000-Punkte-Marke gerutscht.

Am Donnerstag blicken die Anleger auf Zinsen und Politik.

• Die Europäische Zentralbank (EZB) legt das Protokoll der jüngsten Zinssitzung vor.

• Die 27 ‌EU-Staats- und Regierungschefs beraten auf einem ‌Sondergipfel in Brüssel über den Finanzrahmen für die Jahre 2028 bis 2034.

• Bei den Konjunkturdaten steht ⁠der GfK-Konsumklimaindex für Dezember an.

• Das Deutsche Institut für ‌Wirtschaftsforschung (DIW) veröffentlicht sein Konjunkturbarometer ⁠für November.

• Auf der Unternehmensseite lädt Rheinmetall zu seinem Kapitalmarkttag.

• Zudem wird das Ergebnis der Verhandlungsrunde im Tarifstreit der Metall- und ‌Elektroindustrie erwartet.

• Die US-Börsen ⁠bleiben wegen des Thanksgiving-Feiertages ⁠geschlossen.

Schlusskurse europäischer Aktien-Indizes und -Futures am Mittwoch Stand

Dax 24.702,13

EuroStoxx50 5.894,46

EuroStoxx50-Future 5.912,00

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Schlusskurse der US-Indizes am Mittwoch Stand Veränderung in Prozent

Dow Jones 50.182,95 +0,3%

Nasdaq

S&P 500 7.182,78 -0,3%

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Asiatische Indizes am Donnerstag Kurse um 07:00 Uhr Veränderung in Prozent

Nikkei 57.760,97 +1,3%

Shanghai 3.470,28 -0,2%

Hang Seng 22.314,52 +1,6%

(Bericht von Anika Ross und Sanne Schimanski, redigiert von Christian Götz. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)