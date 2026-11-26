Dax höher erwartet - EZB und EU-Gipfel im Blick
Frankfurt, 26. Nov (Reuters) - Der Dax wird am Donnerstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Gewinnen in den Handel starten. Am Mittwoch hatten ein erneuter Ausverkauf bei Technologieaktien und neue US-Zölle die Börsen belastet. Der Dax hatte 1,3 Prozent auf 24.702,13 Zähler verloren und war damit wieder unter die psychologisch wichtige 25.000-Punkte-Marke gerutscht.
Am Donnerstag blicken die Anleger auf Zinsen und Politik.
• Die Europäische Zentralbank (EZB) legt das Protokoll der jüngsten Zinssitzung vor.
• Die 27 EU-Staats- und Regierungschefs beraten auf einem Sondergipfel in Brüssel über den Finanzrahmen für die Jahre 2028 bis 2034.
• Bei den Konjunkturdaten steht der GfK-Konsumklimaindex für Dezember an.
• Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) veröffentlicht sein Konjunkturbarometer für November.
• Auf der Unternehmensseite lädt Rheinmetall zu seinem Kapitalmarkttag.
• Zudem wird das Ergebnis der Verhandlungsrunde im Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie erwartet.
• Die US-Börsen bleiben wegen des Thanksgiving-Feiertages geschlossen.
Schlusskurse europäischer Aktien-Indizes und -Futures am Mittwoch Stand
Dax 24.702,13
EuroStoxx50 5.894,46
EuroStoxx50-Future 5.912,00
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Schlusskurse der US-Indizes am Mittwoch Stand Veränderung in Prozent
Dow Jones 50.182,95 +0,3%
Nasdaq
S&P 500 7.182,78 -0,3%
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Asiatische Indizes am Donnerstag Kurse um 07:00 Uhr Veränderung in Prozent
Nikkei 57.760,97 +1,3%
Shanghai 3.470,28 -0,2%
Hang Seng 22.314,52 +1,6%
(Bericht von Anika Ross und Sanne Schimanski, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)