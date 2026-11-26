Nach seinem Rutsch auf das tiefste Niveau seit Juli hat sich der Dax am Donnerstag kräftig erholt. Getrieben wurde er von der Kehrtwende, die US-Techwerte tags zuvor im Handelsverlauf geschafft hatten. Diese inspirierte auch den Technologiesektor in Europa. Erholung war auch das Motto bei Rohstoffwerten und Autoaktien.

Der deutsche Leitindex beendete den Handel 2,08 Prozent höher mit 25.215 Punkten. Die kräftige Erholung des Dax zu Wochenbeginn - ebenfalls ausgelöst durch plötzlich wieder gefragte Techwerte in den USA - hatte sich noch als Strohfeuer erweisen, dem ein neuer Verkaufsdruck gefolgt war. Auch an der US-Börse Nasdaq war die Stimmung tags zuvor eigentlich schlecht, doch kurz vor seinem jüngsten Tief seit April übernahmen Schnäppchenkäufer dann das Ruder von den Pessimisten.

An diesem Donnerstag feiern die Amerikaner ihr "Thanksgiving" und handeln nicht, am Freitag findet nur ein verkürzter Handel statt. "Nach den turbulenten Tagen bietet die Pause Anlegern eine willkommene Gelegenheit zum Durchatmen", schrieb Analyst Maximilian Wienke vom Broker Etoro. Der MDax stieg am Donnerstag um 2,34 Prozent auf 29.263 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 brachte es auf ein Plus von gut zwei Prozent.

KI-Profiteure und Rheinmetall gefragt

Am Donnerstag wurde der deutsche Leitindex wechselweise angeführt von den Papieren des Rüstungskonzerns Rheinmetall, des Chipherstellers Infineon und Siemens Energy. Letztere beiden gelten als Profiteure Künstlicher Intelligenz. Rheinmetall lädt am Donnerstag und Freitag zu einem Kapitalmarkttag. Am Markt wird erwartet, dass der Rüstungskonzern die mittelfristigen Geschäftsziele nach einer Reihe von Enttäuschungen auf solidere Beine stellt.

Während Rheinmetall-Aktien mit einem Zuwachs von vier Prozent schlossen, bröckelten die Gewinne bei Infineon und Siemens Energy jedoch ab. Der Chip-Hersteller schloss sogar mit einem moderaten Abschlag.

Von der KI-Erholung profitierte indes auch der Baukonzern Hochtief. Dieser liefert die Infrastruktur für KI-Rechenzentren. Bei Hochtief sieht Analyst Luis de Toledo Heras von der Investmentbank Oddo BHF die Sorgen um Nachhaltigkeit und Profitabilität der Entwicklung in diesem Bereich durch den jüngsten Kapitalmarkttag der spanischen Mutter ACS zerstreut. Er sprach für die Hochtief-Aktie eine Kaufempfehlung aus. Der Kurs stieg um 3,1 Prozent.

SAP will offenbar fast jede zehnte Stelle streichen

Unterdessen gab es einige Nachrichten von der Unternehmensseite. So hieß es Kreisen zufolge, dass der deutsche Software-Riese SAP einen großen Stellenabbau plant. Im Zuge seiner stärkeren Ausrichtung auf künstliche Intelligenz (KI) könnten so mindestens 10.000 Stellen wegfallen. Die Umstrukturierung würde mindestens neun Prozent der weltweiten Belegschaft betreffen, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstagnachmittag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Die Gesamtzahl der Stellenstreichungen steht demnach bislang nicht endgültig fest und kann sich in Verhandlungen mit den Gewerkschaften noch ändern.

"SAP überprüft kontinuierlich seine Organisationsstruktur, um sicherzustellen, dass sie auf die Unternehmensstrategie und die Kundenbedürfnisse abgestimmt ist", zitiert Bloomberg aus einer der Nachrichtenagentur vorliegenden Stellungnahme. Ob ein Stellenabbau geplant sei, wollte der Dax-Konzern demnach nicht sagen. Die Aktie stieg um 1,4 Prozent.

Außerdem geht die Übernahme der Commerzbank in die finale Phase. Dabei reagierten die Anleger verschnupft auf einen etwaigen Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrats. Die Unicredit will bei den Frankfurtern so schnell wie möglich die Kontrolle übernehmen und ihren Vorstandschef Andrea Orcel zum Aufsichtsratschef machen. Dann soll offenbar auch Vorständen der Commerzbank das Vertrauen entzogen werden. Der Commerzbank-Kurs sank um 4,7 Prozent, die Aktie gehörte damit zu den wenigen Verlierern im Dax.

Goldpreis schwächelt leicht

Der Kurs des Euro legte etwas zu. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0985 US-Dollar gehandelt. Dies war etwas mehr als am Morgen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0975 (Mittwoch: 1,0935) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9111 (0,9144) Euro.

Dem Markt fehlte es an klaren Impulsen. Schließlich ist in den USA Feiertag und es werden dort keine Konjunkturdaten veröffentlicht. Der Euro verteidigte so seine Kursaufschläge vom Vortag.

Weiterhin trüb sah es bei Gold aus. Ohne neue Impulse sank der Preis je Feinunze (31,1 Gramm) am Donnerstag leicht auf 3.571 US-Dollar ab. Im Wochenverlauf war der Goldpreis fast bis auf 3.400 Dollar abgesunken. Seit geraumer leidet das Edelmetall unter der Aussicht auf steigende Zinsen. Die Turbulenzen an den Aktienmärkten trieben indes die Nachfrage nach der Krisenwährung nicht.

(mit Material von dpa-AFX)