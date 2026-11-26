Dax steuert dank Wall-Street-Stabilisierung auf Erholung zu
Der Dax dürfte am Donnerstag eine späte Erholung an den US-Börsen mit deutlichen Gewinnen aufgreifen. Der außerbörsliche Indikator X-Dax signalisierte einen Sprung des Börsenbarometers von knapp zwei Prozent auf 25.138 Punkte. Er würde damit wieder über die runde Marke von 25.000 Punkten zurückkehren, bei der auch seine 200-Tage-Indikatorlinie verläuft.
Am Vortag war der Dax noch auf ein Tief seit Juli abgesackt. In New York setzte am Vortag kurz nach dem europäischen Handelsschluss eine deutliche Erholung ein. Der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners sprach am Morgen gar von einer "beeindruckenden Trendwende".
Nasdaq stabilisiert sich nach harschem Verlust
Der technologielastige Nasdaq-100-Index hat sich am Mittwoch nach zunächst weiteren deutlichen Verlusten gefangen. Dass er trotz eines Absackens unter 25.000 Punkte kurz nach dem Börsenstart nicht auch noch unter das Tief vom Freitag fiel, erleichterte. Im weiteren Handelsverlauf setzte daraufhin eine allgemeine Erholung ein.
Vor dem Thanksgiving-Feiertag am Donnerstag und dem verkürzten Handelstag am Freitag gab der Nasdaq 100 letztlich nur um 0,64 Prozent auf 26.046 Punkte nach. Im frühen Geschäft war es zeitweise um knapp fünf Prozent abwärts gegangen und damit fast auf das April-Tief am Freitag bei 24.910 Punkten.
Dem Wall-Street-Index Dow Jones Industrial gelang nach einem Tagesverlust von etwas mehr als zwei Prozent der Dreh ins Plus. Er schloss 0,33 Prozent höher bei 50.182 Punkten. Der breite S&P 500 verringerte sein Minus zugleich auf 0,25 Prozent und damit auf 7.182 Zähler
|Index
|Punkte
|Veränderung
|Dow Jones
|50.182
|+0,33 Prozent
|S&P 500
|7.182
|-0,25 Prozent
|Nasdaq 100
|26.046
|-0,64 Prozent
Asiatische Börsen nach US-Stabilisierung stärker
In Asien hat der Großteil der Aktienmärkte am Donnerstag zugelegt. Sie profitierten davon, dass die US-Technologieaktien am Mittwoch ihre Verluste im Handelsverlauf deutlich reduziert haben. So zogen die Indizes in Japan, Hongkong, Südkorea und Taiwan an. Leichte Verluste gab es dagegen an den chinesischen Festlandsmärkten.
|Index
|Punkte
|Veränderung
|Nikkei 225
|57.499
|+0,86 Prozent
|Hang Seng
|22.337
|+1,69 Prozent
|CSI 300
|3.890
|-0,20 Prozent
|Kospi
|4.711
|+0,29 Prozent
Anleihemärkte im Überblick
|Terminkontrakt/Anleihe
|Kurs/Rendite
|Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten
|Bund Future
|123,11
|- 0,27 Prozent
|10-jährige Bundesanleihen
|3,221
|+/- 0,00 Prozentpunkte
|10-jährige US-Anleihen
|4,864
|-0,04 Prozentpunkte
Devisenmärkte im Überblick
|Währungspaar
|Kurs
|Veränderung
|Euro in Dollar
|1,0965
|-0,10 Prozent
|Dollar in Yen
|159,12
|-0,07
|Euro in Yen
|174,47
|-0,17
Rohöl-Markt im Überblick
Umstufungen von Aktien
- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 279 (271) EUR - 'UNDERWEIGHT'
- BARCLAYS SENKT JUNGHEINRICH AUF 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 24 EUR
- BARCLAYS SENKT KION AUF 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 32 EUR
- BERENBERG HEBT BAYER AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 62 EUR
- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR RENK AUF 40 (72) EUR - 'BUY'
- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SARTORIUS AUF 285 (258) EUR - 'NEUTRAL'
- RBC SENKT ZIEL FÜR RHEINMETALL AUF 1300 (1600) EUR - 'OUTPERFORM'
- WDH/DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR CTS EVENTIM AUF 90 (88) EUR - 'KAUFEN'
- WDH/ODDO BHF NIMMT HOCHTIEF MIT 'OUTPERFORM' WIEDER AUF - ZIEL 458 EUR
- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SARTORIUS STEDIM BIOTECH AUF 265 (235) EUR - 'BUY'
- JPMORGAN HEBT NOS AUF 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 6 (3,50) EUR
- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR BOUYGUES AUF 76 (75) EUR - 'OVERWEIGHT'
- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR PROSUS AUF 56 (65) EUR - 'OVERWEIGHT'
- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR VODAFONE AUF 92 (100) PENCE - 'UNDERWEIGHT'
- JPMORGAN SETZT BOUYGUES AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH'
- JPMORGAN SETZT BT GROUP UND TRUECALLER AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH'
- JPMORGAN SETZT CELLNEX AUF 'NEGATIVE CATALYST WATCH'
- UBS HEBT TAYLOR WIMPEY AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 76 PENCE
- WDH/JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR H&M AUF 165 (160) SEK - 'HOLD'
(mit Material von dpa-AFX)
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