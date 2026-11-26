Dell-Aktie: +103 % Umsatz – und trotzdem nur ein KGV von 10?

103 % mehr Umsatz, 265 % mehr bereinigter Gewinn je Aktie und ein KI-Server-Auftragsbestand von 132,3 Milliarden US-Dollar: Dell Technologies liefert außergewöhnliche Quartalszahlen. Während viele Anleger beim Thema Künstliche Intelligenz vor allem auf NVIDIA schauen, entwickelt sich der ehemalige PC-Hersteller zu einem der großen Profiteure des globalen KI-Infrastrukturbooms. Doch trotz der Rekordzahlen hat die Dell-Aktie innerhalb eines Monats mehr als ein Drittel ihres Wertes verloren.

Besonders brisant ist die aktuelle Bewertung: Auf Basis der neuen bereinigten Jahresgewinnprognose liegt das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei rund 10. Unterschätzt die Börse das langfristige Wachstumspotenzial von Dell oder preist sie bereits eine Abschwächung des KI-Investitionsbooms ein? Andreas Bernstein und Roland Jegen analysieren die aktuellen Quartalszahlen, die Zusammenarbeit mit NVIDIA, die Bewertung sowie die entscheidenden Chancen und Risiken der Dell-Aktie.

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Über den Autor

Roland Jegen – Trading- und Kapitalmarktexperte bei WH SelfInvest

Roland Jegen ist seit über 20 Jahren an der Börse aktiv und seit 2016 als Analyst, Trading-Experte und Autor bei WH SelfInvest tätig. Seine Schwerpunkte sind fundamentale und technische Aktienanalysen, Kapitalmarktentwicklungen sowie systematische Handels- und Anlagestrategien. In regelmäßigen Webinaren und Marktanalysen vermittelt er praxisnahes Fachwissen zu Aktien, Indizes, Rohstoffen und Devisen.

Risikohinweis und Transparenz

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

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Datenstand: 26. November 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Prognosen und erwartete Bewertungskennzahlen können sich ändern. Der Autor ist für WH SelfInvest tätig. Der Artikel enthält Verlinkungen zu Dienstleistungen und Angeboten von WH SelfInvest.