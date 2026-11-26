- von Ilona ⁠Wissenbach

Frankfurt, 26. Nov (Reuters) - Der zweitgrößte deutsche Reiseveranstalter Dertour rechnet nach dem starken Anstieg der Reisepreise seit der Corona-Pandemie mit nur leichten Erhöhungen im kommenden Jahr. "Für den Sommer 2027 erwarten wir relativ moderate Preiserhöhungen, regional unterschiedlich", sagte Dertour-Chef Boris Raoul der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag. Für Reiseziele in Deutschland und Nordeuropa rechne das Unternehmen mit stabilen Preisen, in den Mittelmeerländern mit circa drei Prozent Verteuerung und ‌auf Fernstrecken zwischen drei und fünf Prozent. "Seit der Corona-Pandemie gab es signifikante Preisanstiege, da ist aus unserer Sicht ein Plateau erreicht", erklärte Raoul. "Wir merken, dass die Kunden das nicht mehr ganz akzeptieren."

Pauschalreisen verteuerten sich nach Daten des Statistischen Bundesamtes ⁠von 2021 bis ⁠2025 um rund 30 Prozent. Nicht nur die starke Nachfrage, auch höhere Kosten verteuerten den Urlaub: Zuletzt kündigten mehrere Fluggesellschaften an, die Ticketpreise wegen der durch den Iran-Krieg stark gestiegenen Treibstoffkosten weiter anzuheben. Die Lufthansa oder Ryanair zum Beispiel gehen von einem zweistelligen Anstieg 2027 aus. "Die Airlines versuchen natürlich, den höheren Kerosinpreis an die Kunden weiterzugeben - das gelingt ihnen aber nicht in vollem Umfang", sagte Raoul.

SCHMALERE REISEBUDGETS

Dertour will mit Frühbucherrabatten, die teils höher sind als im Vorjahr und bis zu 40 Prozent betragen, ‌und weiteren Aktionen höhere Einkaufskosten ausgleichen. Die Buchungen liegen bei dem TUI-Rivalen derzeit ‌noch unter dem Niveau des Vorjahres, ebenfalls ein Zeichen für mehr Preissensibilität. Raoul erwartet aber, dass sie im Januar anziehen. "Der Urlaubswunsch ist ungebrochen, die Leute wollen verreisen - aber sie schneiden sich ein Stück weit die Reise so zurecht, dass sie in ihren Budgetrahmen passt." Die ⁠Budgets würden aufgrund der Inflation knapper. "Deswegen springen in Deutschland die Kunden sehr stark auf das Thema Rabatte an."

Der Reiseriese will ‌die klassische Pauschalreise modernisieren. Die Kunden wollten selbst entscheiden, welche Leistungen ⁠sie bräuchten und buchen wollten und welche nicht. Deshalb führt die Rewe-Tochter drei Tarifgruppen ein. Der Tarif "Go" richtet sich an preisbewusste Urlauber, die lediglich Hotel und Flug buchen. Die teureren Buchungsklassen "Comfort" und "Signature" beinhalten weitere Leistungen. Dazu zählen das Zugticket zum Flughafen, das Nutzen der Flughafenlounge oder eine persönliche Reisebetreuung via WhatsApp. "Wir wollen die tradierte Pauschalreise ‌endlich hinter uns lassen und Kunden aus dem immer schneller wachsenden ⁠Segment 'Connected Trip' - also vom Verbraucher selbst zusammengestellte Reisen - zurückholen, ⁠indem wir die Pauschalreise flexibler machen", sagte Raoul.

FLEXIBLE STORNOFRISTEN

Zudem bietet Dertour künftig mehrere Stornofristen gegen Aufpreis an. Hintergrund ist die anhaltende Verunsicherung der Kunden wegen des Iran-Krieges, vor allem bei Zielen im Nahen Osten. Der von den USA und Israel begonnene Militärkonflikt hatte im Frühjahr den Luftverkehr der Region stark gestört, tausende Reisende, auch von Dertour, wurden zurückgeholt. Für die Vereinigten Arabischen Emirate bleibe dieses Flex-Angebot noch bis Ende des Jahres kostenlos, um die Verbraucher wieder nach Dubai zu locken. Neben der bisherigen Rücktrittsmöglichkeit von 15 Tagen vor Abreise gibt es künftig die Option auch mit Fristen von 30 und drei Tagen.

Mit den Neuerungen reagiert Dertour auch auf ein turbulentes Touristikjahr 2025/26. Die Gästezahl lag leicht unter dem ⁠starken Vorjahreswert, wobei das Unternehmen keine absoluten Zahlen nennt. Wegen des Iran-Krieges sei die Nachfrage nach Fernost-Reisezielen gesunken. Deutliches Wachstum in Mittelmeerländern habe das nicht ganz ausgleichen können.

(Bericht von Ilona Wissenbach, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung ‌unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)