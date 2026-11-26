Berlin, 26. ⁠Nov (Reuters) - In Deutschland wird weniger Schokolade produziert. Die Hersteller kamen im vergangenen Jahr auf 1,0 Millionen Tonnen kakaohaltige Schokoladenerzeugnisse im Wert von 7,7 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mit Blick auf den bevorstehenden ersten Advent mitteilte. Das waren 5,7 Prozent weniger ‌als im Vorjahr mit 1,1 Millionen Tonnen. Verglichen mit dem Vor-Corona-Jahr 2019 blieb die Menge etwa gleich. Rein rechnerisch wurden 12,1 Kilogramm Schokolade pro Kopf hergestellt. Das ⁠entspricht knapp ⁠zweieinhalb Tafeln pro Woche.

Die Pro-Kopf-Produktion ist jedoch nicht mit dem Verbrauch gleichzusetzen. Deutschland exportiert deutlich mehr Schokolade, als es importiert. 2025 wurden 916.200 Tonnen ausgeführt und 532.000 Tonnen eingeführt. Knapp ein Viertel der Importe stammte aus Belgien, gefolgt von den Niederlanden und Polen. Die wichtigsten Abnehmer deutscher Schokolade waren Frankreich, Polen und Großbritannien.

Bei Lebkuchen, Honigkuchen ‌und ähnlichen Waren ist Deutschland der mit Abstand größte ‌Produzent in der EU. Nach Angaben des europäischen Statistikamts Eurostat entfielen 2025 39,4 Prozent der EU-Produktion auf Deutschland - insgesamt 72.800 Tonnen. Auf Platz zwei folgte Polen mit einem Anteil von ⁠17,3 Prozent.

Zu festlichen Anlässen wie Weihnachten oder Silvester wird gerne mit Sekt, Prosecco oder ‌Champagner angestoßen. Hier geht der Verbrauch langfristig zurück. ⁠2025 wurden in Deutschland 239,8 Millionen Liter alkoholhaltigen Schaumweins abgesetzt. Rein rechnerisch trank jede Person ab 16 Jahren im Schnitt 34 Gläser zu je 0,1 Liter. 2015 waren es noch 43 Gläser.

Bei Weihnachtsbäumen reicht der heimische Anbau ‌nicht aus, um den Bedarf vollständig zu ⁠decken. 2025 wurden zwei Millionen Bäume eingeführt, ⁠92,1 Prozent davon aus Dänemark. Zugleich exportierte Deutschland 1,1 Millionen Weihnachtsbäume.

Der Nürnberger Christkindlesmarkt und der Dresdner Striezelmarkt ziehen in der Adventszeit besonders viele Besucher an. Im Dezember 2025 wurden in der Städteregion Nürnberg 270.000 Ankünfte von Übernachtungsgästen registriert – damit lag die Stadt auf Platz zwölf der beliebtesten Reiseziele innerhalb Deutschlands in diesem Monat. Zum Vergleich: Im Jahresdurchschnitt belegte Nürnberg nur Platz 16. In das Reisegebiet der Stadt Dresden kamen im Dezember 2025 rund 245.000 Gäste – Platz 15 im Ranking. Auf ⁠das gesamte Jahr betrachtet nahm die Stadt Platz 22 der beliebtesten Reiseziele ein.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)