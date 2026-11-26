NÜRNBERG (dpa-AFX) - Kurz vor dem einsetzenden Weihnachtsgeschäft macht die neueste Studie zur Kauflust in Deutschland den Händlern wenig Hoffnung. Zwar ist das Konsumklima der Studie der Nürnberger Institute GfK und NIM zufolge im Vergleich zum Vormonat leicht gestiegen, wie aus einer Mitteilung vom Donnerstag hervorgeht. Allerdings verharrt der Indikator mit minus 30,2 Punkten weiterhin auf einem sehr niedrigen Niveau, nachdem er im Monat zuvor bei minus 30,9 Punkten gelegen hatte.

Analysten waren im Schnitt von minus 30,0 Punkten ausgegangen. Im Vorjahr errechneten die Wissenschaftler noch einen deutlich besseren Wert von minus 24,2 Punkten. Damals waren die Einzelhändler mit den Umsätzen beim Weihnachtsgeschäft bereits mit großer Mehrheit unzufrieden.

Zwar hätten die Einkommenserwartung sowie die Anschaffungsneigung leicht zugenommen und auch die Sparneigung sei etwas abgeflacht, wie es in der Mitteilung heißt. Dafür geht das Vertrauen der Verbraucher mit Blick auf die konjunkturelle Lage wieder zurück. Auch die Inflationssorgen nähmen wieder zu, berichten die Konsumforscher. Die Preiserwartungen der Verbraucher stiegen trotz Entlastungen wie dem Tankrabatt um 1,8 Punkte.

Konsumklima tritt auf der Stelle

"Insgesamt zeigt die Verbraucherstimmung im November nur ganz minimale Verbesserungen zum Vormonat. Das Konsumklima tritt also mehr oder weniger auf der Stelle - und das auf einem niedrigen Niveau", sagte NIM-Konsumexperte Rolf Bürkl. "Für das bevorstehende Weihnachtsgeschäft sind das keine guten Vorzeichen." Das Niveau der Verbraucherstimmung sei derzeit sogar noch niedriger als vor einem Jahr.

Die Einkommenserwartungen legen in diesem Monat zwar leicht um 1,8 Punkte zu und erreichen 13,9 Zähler. Im Jahresvergleich ist das jedoch ein Rückgang um knapp 14 Punkte. Nach wie vor belasteten die hohen Preise, vor allem für Energie, die Haushalte und verhinderten eine Erholung der Einkommensaussichten.

Kauflaune im Würgegriff der Inflation

Die Anschaffungsneigung, also die Bereitschaft, für größere Käufe Geld auszugeben, zeigt sich im November kaum verändert. "Auch dieser Indikator befindet sich nach wie vor im Würgegriff der Inflation", resümieren die Forscher. Immerhin ging gleichzeitig auch die Sparneigung leicht zurück - zum zweiten Mal in Folge./dm/DP/jkr